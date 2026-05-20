"שאלו למה התנפחו לי הפנים": איתי לוי חושף את הסיבה

איתי לוי צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של איתי

לאחר התגובות ברשת על השינוי במראה שלו, הזמר איתי לוי חושף מה גרם לנפיחות בפנים - ואיך תקופת המלחמה והישיבה בבית השפיעו עליו

הזמר איתי לוי התייחס לשאלות הרבות שקיבל בתקופה האחרונה סביב השינוי במראה שלו והנפיחות בפנים - וחשף מה באמת עומד מאחורי זה.

"חודשיים ישבתי בבית"

במהלך שיחה ברדיו סיפר לוי כי מאז תקופת המלחמה כמעט ולא עבד, מה שהוביל אותו להישאר הרבה בבית - וגם לשנות את הרגלי האכילה שלו.

"חודשיים ישבתי בבית ואכלתי גרעינים", סיפר. "שאלו אותי למה השמנתי בפנים, למה התנפחו לי הפנים. ראיתי בסטורי שכולם שואלים 'מה קרה לי?'".

"המלח סופח נוזלים"

לדבריו של לוי, הסיבה המרכזית לנפיחות בפנים היא כמות המלח הגדולה שצרך בתקופה הזו. "המלח סופח נוזלים", אמר.

הזמר הוסיף כי הגרעינים כבר הפכו לחלק קבוע מהיום-יום שלו: "הייתי יושב בבית… הייתי הולך עם זה למקומות, יוצא… מה זה מפצח".

התגובות ברשת

החשיפה של לוי מגיעה לאחר שבתקופה האחרונה גולשים רבים תהו ברשת לגבי השינוי במראה שלו, במיוחד סביב פניו שנראו נפוחות יותר מהרגיל.