"ביצה כשרה, חברים!": נועה קירל ואודיה פינטו מפרישות ביצים?

נועה קירל ואודיה פינטו נפגשו כדי לאפות עוגיות שוקולד צ'יפס, אבל אז הגיע שלב שבירת הביצים – והכוכבת גילתה לראשונה בחייה את ההלכה שכל בית דתי מכיר מילדות

כוכבת הפופ הגדולה בישראל, נועה קירל, נפגשה עם כוכבת הרשת אודיה פינטו על מנת ליצור סרטון תוכן משותף שבו הן אופות עוגיות שוקולד צ'יפס, כשהן לוקחות השראה מהלהיט האחרון "הכי יפה כשטעים לך". אלא שמה שהתחיל כסרטון מתוק ורגיל, הפך במהרה לשיעור הלכתי שהפתיע את נועה קירל.

"אבל אין בה דם!": נועה קירל מגלה את עולם הכשרות

במהלך הכנת הבלילה, הגיע הרגע להוסיף את הביצים. פינטו, שמקפידה על מטבח כשר, עצרה את העבודה והסבירה לקירל את ההלכה הבסיסית שכל מי ששומר כשרות מכיר מילדות: לפני שמשלבים ביצה במתכון, חובה לשבור אותה בכלי נפרד ולבדוק שאין בה טיפת דם, האוסרת את הביצה מאכילה.

קירל, שנתקלה בהלכה הזו ככל הנראה לראשונה בחייה, לא הצליחה להסתיר את הפליאה. "אבל אין בה דם", תהתה כוכבת הפופ בקול רם. פינטו לא התבלבלה וענתה לה מיד בחיוך: "לכי תדעי".

הלכה במטבח: לפי ההלכה היהודית, דם שנמצא בביצה עלול להעיד על תחילתו של ריקום אפרוח (או איסור דם כללי), ולכן בדיקת הביצים היא שלב חובה בכל מטבח כשר לפני הבישול או האפייה.

הסוף הטוב: "ביצה כשרה, חברים!"

השתיים שברו את הביצה לכוס זכוכית, ולאחר בדיקה קפדנית של הממצאים, נשמה קירל לרווחה. היא פנתה למצלמה ובמראה משועשע הכריזה בפני מאות אלפי העוקבים: "ביצה כשרה, חברים!".

הסרטון המשעשע הפך במהרה לוויראלי, והוכיח שוב שלפעמים המפגש בין עולם הבידור הזוהר למסורת היהודית מייצר את הרגעים הכי מתוקים (ולא רק בגלל השוקולד צ'יפס).