הקינוח של הקיץ: המלבי הביתי עם רוטב פירות יער שיגנוב את ההצגה

מלבי ביתי קרמי ועדין עם רוטב פירות יער אמיתי, פיסטוקים קצוצים וטוויסט קטן שהופך אותו לקינוח חגיגי ומרשים במיוחד. מתכון קל להכנה שנראה כמו קינוח מקונדיטוריה - ומושלם להגשה בשבועות או בכל שולחן חג קיצי

קרמי, עדין ומרענן בדיוק במידה: המלבי הזה מצליח לקחת את הקינוח הישראלי המוכר ולעשות לו שדרוג חגיגי עם רוטב פירות יער ביתי, פיסטוקים קצוצים וטעם שקשה להפסיק לאכול ממנו. הכי טוב? הוא נראה מושקע בטירוף אבל דורש עבודה די פשוטה.

הקסם הוא ברוטב

במקום הסירופ האדום המוכר, כאן מכינים רוטב פירות יער אמיתי שנותן חמיצות עדינה ומתיקות מאוזנת. השילוב עם המלבי הקרמי והפיסטוקים מעל יוצר קינוח שמרגיש הרבה יותר יוקרתי ומרשים.

מה צריך?

למלבי:

2 כוסות חלב

1 מיכל שמנת מתוקה

4 כפות קורנפלור

4 כפות סוכר

כפית תמצית וניל

כפית מי ורדים

לרוטב פירות יער:

1.5 כוסות פירות יער קפואים

3 כפות סוכר

2 כפות מים

מעט מיץ לימון

לקישוט:

פיסטוקים קצוצים

קוקוס טחון או קוקוס קלוי

ככה מכינים

מתחילים מהמלבי

מערבבים בקערית חצי כוס חלב עם הקורנפלור עד שאין גושים בכלל.

בסיר מחממים את שאר החלב, השמנת והסוכר עד לסף רתיחה. מוסיפים את תערובת הקורנפלור בזרם דק תוך כדי ערבוב רצוף, וממשיכים לבשל עוד כמה דקות עד שמתקבל מרקם סמיך וחלק.

מורידים מהאש, מוסיפים וניל ומי ורדים ומערבבים היטב.

מוזגים לכוסות אישיות, מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לפחות ל-4 שעות.

מכינים את הרוטב

שמים בסיר את פירות היער, הסוכר, המים ומיץ הלימון. מבשלים כ-10 דקות עד שמתקבל רוטב סמיך ועשיר.

מצננים היטב לפני ההגשה.

הרגע שעושה את כל ההבדל

רגע לפני ההגשה מוזגים מעל כל כוס שכבה נדיבה של רוטב פירות יער קר, מפזרים פיסטוקים וקוקוס - ומגישים.