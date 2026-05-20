מורה הסיע תלמידים בארגז רכב: 2 פצועים בתאונה באלון מורה

שני נערים נפצעו בתאונה סמוך לאלון מורה, כשמבדיקה ראשונית עולה כי מורה הסיע אותם בארגז של רכב מסחרי. במהלך הנסיעה דלת הארגז נפתחה - והם נפלו לכביש

תאונה קשה בשומרון: שני נערים נפצעו בתאונת דרכים חריגה שהתרחשה היום (רביעי) סמוך לאלון מורה, לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה. חובשים ופראמדיקים של מד"א וכוח רפואה של צה"ל שהוזעקו לאזור העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים, ובהמשך פינו אותם לבית החולים בילינסון.

לפי מד"א, הפצועים כללו נער בן 14 במצב קשה עם חבלות בראש ובגב, שפונה באמצעות מסוק, ונער נוסף בן 14 במצב קל.

"כשהגענו למקום ראינו את הפצוע כשהוא שוכב על הכביש, אזרחים במקום סיפרו לנו שהוא ככל הנראה נפל מרכב במהלך נסיעה" סיפר חובש רפואת חירום במד"א ישראל ארבוס. "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים ופינינו אותו בסיוע כוח רפואה של צה"ל לחבירה עם מסוק. פצוע נוסף פונה מהמקום במצב קל".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה, כשמבדיקה ראשונית עולה כי מורה הסיע מספר תלמידים בארגז של רכב מסחרי. על פי החשד, במהלך נסיעתם דלת הארגז נפתחה ושני התלמידים נפלו בעת הנסיעה. בשלב זה, הנהג וכלי הרכב הועברו לתחנת המשטרה לחקירת נסיבות המקרה.