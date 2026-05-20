אחרי אישור פיזור הכנסת: הבקשה של גנץ מחברי הקואליציה

רגע אחרי אישור החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, יו"ר כחול לבן בני גנץ פנה כעת (רביעי) ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בדרישה לעצירת כל תהליכי החקיקה של הקואליציה.

"ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים" אמר גנץ במכתבו. "יש לעצור את המשך קידומן של יוזמות חקיקה בהן חוק הגיוס, חוקי התקשורת, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וכן חוקים נוספים המצויים בלב מחלוקת ציבורית עמוקה".

בסיכום דבריו גנץ פנה לאוחנה: "עליך להבטיח כי הכנסת תפעל באחריות, בריסון ותוך שמירה על אמון הציבור וההליך הדמוקרטי לקראת הבחירות הקרובות".