"במטרה להסיר איום": צה"ל השמיד מחסן אמל"ח של חמאס בעזה

בפעם השנייה השבוע, כוחות צה"ל השמידו מחסן אמל"ח של חמאס ברצועת עזה: "אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום"

כוחות צה"ל השמידו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. בצה"ל אמרו כי "אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום".

צפו בתיעוד:

השמדת מחסן אמצעי הלחימה בעזה (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבו מחסן אמל"ח של חמאס הושמד בעזה, אחרי שגם ביום שני האחרון דווח על תקיפה והשמדה של מחסן נוסף ופיר שיגור רקטות בצפון הרצועה. במחסן שהותקף אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם יותר מ-20 פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף.