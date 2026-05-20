בדרך להחלטה? נתניהו וטראמפ קיימו "שיחה ממושכת ודרמטית"

בדרך להחלטה? על רקע האיומים של ארה"ב ואיראן אחד כלפי השני והאפשרות לחידוש הלחימה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו הלילה (בין שלישי לרביעי) בטלפון על ההתפתחויות האזוריות. מדובר בשיחה השנייה של שני המנהיגים השבוע, אחרי ששיחה טלפונית קודמת נערכה כבר ביום ראשון האחרון.

לפי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל, השיחה של טראמפ ונתניהו הוגדרה כ"ממושכת ודרמטית".

כזכור, אמש טראמפ חזר לאיים על איראן כשהציג דדליין נוסף למגעים להסכם. "יכול להיות שנדרש לתת להם מכה חזקה נוספת, אתם תגלו בקרוב מאוד" אמר. "ניתן לזה עוד כמה ימים. אולי עוד יומיים-שלושה, אולם יום שישי או שבת, אולי תחילת שבוע הבא. פרק זמן מוגבל, לאיראנים אין הרבה זמן, הם יודעים את זה".

בהמשך טראמפ טען כי המלחמה עם איראן "תסתיים מהר מאד. "הם נואשים להגיע להסכם. זה הולך לקרות, וזה הולך לקרות מהר" אמר בשיחה עם מחוקקים בבית הלבן. "אתם הולכים לראות את מחירי הנפט צונחים. אנחנו חייבים לעצור את טהרן. יש להם גרעין בראש, ואנחנו לא הולכים לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. עשינו עבודה מעולה עד עכשיו, ואני חושב שאנחנו הולכים לסיים את זה בצורה יפה מאד".

לדברי הנשיא, "איראן כבר עייפים מכל הסיפור הזה. זה היה צריך לקרות כבר לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין הזה, אז אנחנו עושים את זה".