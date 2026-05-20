טראמפ מתחייב: "המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לאפשרות של חידוש המלחמה באיראן וטען כי היא "תסתיים מהר מאד"

על רקע האיומים החוזרים והקיפאון במשא ומתן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (רביעי) להמשך המלחמה עם איראן ואמר כי היא "תסתיים מהר מאד". עוד חזר על התחייבותו שלטהרן לא תהיה נשק גרעיני.

"אנחנו מפוצצים ומעיפים את הכל, והמלחמה הזו תסתיים מהר מאד" אמר טראמפ בשיחה עם מחוקקים בבית הלבן. "הם נואשים להגיע להסכם. זה הולך לקרות, וזה הולך לקרות מהר".

טראמפ התחייב בפני חברי הקונגרס כי "אתם הולכים לראות את מחירי הנפט צונחים. אנחנו חייבים לעצור את טהרן. יש להם גרעין בראש, ואנחנו לא הולכים לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. עשינו עבודה מעולה עד עכשיו, ואני חושב שאנחנו הולכים לסיים את זה בצורה יפה מאד".

בסיכום הנשיא האמריקני טען כי "איראן כבר עייפים מכל הסיפור הזה. זה היה צריך לקרות כבר לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין הזה, אז אנחנו עושים את זה".