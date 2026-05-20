דיווח: טראמפ וישראל בחנו להציב את אחמדינג׳אד כמנהיג איראן

במהלך המלחמה מול איראן נבחנה אפשרות לקדם את נשיא איראן לשעבר כמחליף להנהגת האייתוללות. לפי הדיווח, תקיפה ישראלית בביתו נועדה לשחררו ממעצר בית ששהה בו

במהלך המלחמה מול איראן נבחנה אפשרות חריגה במיוחד מצד ישראל וארצות הברית: להציב את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג׳אד כמועמד להנהגת המדינה לאחר הפגיעה בצמרת המשטר.

על פי הדיווח של הניו יורק טיימס שנסמך על גורמים אמריקנים ואיראנים, לאחר חיסולם של המנהיג העליון עלי חמינאי ובכירים נוספים במסגרת מבצע “שאגת הארי”, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחן אפשרות לקדם “דמות מתוך המערכת” שתוכל לקחת לידיה את הנהגת הרפובליקה האסלאמית.

על פי אותם גורמים, ישראל הייתה זו שיזמה את הרעיון, בעוד שבמערכת המודיעין האמריקנית הצטרפו לבחינת המהלך. אלא שלטענתם, התוכנית הסתבכה במהירות.

לפי המקורות, אחת התקיפות שביצע חיל האוויר הישראלי בימיה הראשונים של המלחמה כוונה לאזור מגוריו של אחמדינג׳אד בטהרן, במטרה לפגוע באנשי האבטחה שהחזיקו אותו במעצר בית בפועל ולאפשר את שחרורו.

בדיווח נטען כי אחמדינג׳אד נפצע באותה תקיפה וכמעט נהרג, ובעקבות זאת החליט שלא לקחת חלק במהלך להפלת המשטר, לפחות באותו שלב.

ב״ניו יורק טיימס״ ציינו כי עצם הרעיון לבחור באחמדינג׳אד לתפקיד כזה נחשב חריג במיוחד, לאור עברו כאחד הקולות האנטי־ישראליים הבולטים באיראן.

במהלך כהונתו כנשיא הרבה לתקוף את ישראל, השמיע התבטאויות אנטישמיות והטיל ספק בשואה.

לצד זאת, בשנים האחרונות יחסיו עם הנהגת המשטר הידרדרו משמעותית. אחמדינג׳אד הסתכסך עם בכירים בטהרן, טען לשחיתות במערכת השלטון ונפסל מהתמודדות בבחירות לנשיאות. לפי הדיווחים, מקורביו נעצרו והוא עצמו הוגבל בתנועותיו והוחזק תחת פיקוח הדוק.

עוד דווח כי בממשל טראמפ ראו בו דמות שעשויה להיות “פרגמטית” יותר ביחס להנהגה הנוכחית, וכי היו מי שסברו שהוא מסוגל לנהל את איראן בתקופת מעבר לאחר נפילת המשטר הקיים.

מקורבים לאחמדינג׳אד טענו בשיחות עם העיתון כי האמריקנים ראו בו אדם בעל יכולת להתמודד עם המצב הפוליטי, הביטחוני והחברתי באיראן, ואף השוו את המודל האפשרי לתרחישים פוליטיים שהתרחשו בעבר במדינות אחרות.

לפי הדיווח, לאחר התקיפה על ביתו נעלם אחמדינג׳אד מהעין הציבורית, ומאז לא נראה בפומבי. בשלב מסוים אף נפוצו שמועות על חיסולו, אך בהמשך התברר כי שרד את האירוע.

דוברת הבית הלבן סירבה להתייחס ישירות לפרסום, אך מסרה כי ארצות הברית “השיגה את יעדיה הצבאיים” וכי המאמצים כעת מתמקדים בהגעה להסכם שימנע מאיראן יכולת גרעינית בעתיד. במוסד נמנעו מלהגיב לדיווח.