משמרות המהפכה בתגובה ראשונה לאיומים של טראמפ

על רקע האיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חידוש המלחמה באיראן, במשמרות המהפכה התייחסו כעת (רביעי) לראשונה לאפשרות של תקיפות אמריקניות כששלחו איום לארה"ב.

"האויב האמריקני-ישראלי, שלא למד מהתבוסות הגדולות שלו, מדבר שוב על איומים. אנחנו אנשי מלחמה. תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים".

לטענת משמרות המהפכה, "עוד לא השתמשנו בכל היכולות שלנו נגד האויב, למרות שהם תקפו אותנו בכל היכולות של הצבאות שלהם. אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט הפעם מעבר לגבולות האזור".

כזכור, אמש טראמפ חזר לאיים על איראן כשהציג דדליין נוסף למגעים. "יכול להיות שנדרש לתת להם מכה חזקה נוספת, אתם תגלו בקרוב מאוד" אמר. "ניתן לזה עוד כמה ימים. אולי עוד יומיים-שלושה, אולם יום שישי או שבת, אולי תחילת שבוע הבא. פרק זמן מוגבל, לאיראנים אין הרבה זמן, הם יודעים את זה".