אחרי הברקס לתקיפה, טראמפ מזהיר: "לאיראנים אין הרבה זמן"

הנשיא טראמפ שוחח עם התקשורת והתייחס לפניית הפרסה המשמעותית שביצע אמש בנושא האיראני, כאשר ביטל את תוכניות התקיפה להיום והסביר כי הציב לאיראן דד-ליין קצר למגעים

הנשיא דונלד טראמפ משוחח כעת עם התקשורת האמריקנית בביקור במיוחד באתר השיפוצים של האגף המזרחי של הבית הלבן, במהלך התבדחויות עם הכתבים על אולם הנשפים שיוקם במקום, חשף טראמפ פרטים חדשים על הברקס הלילי שנתן אמש לתקיפה באיראן.

"הייתי שעה לפני הוראה הסופית לאישור חידוש המתקפה על איראן, זה היה מתבצע למעשה ממש עכשיו, ממש ברגע זה אם לא היינו עוצרים" הסביר טראמפ.

לאחר מכן המשיך הנשיא ואיים: "אני עוד לא בטוח לגבי זה, יש מגעים אבל יכול להיות שנדרש לתת להם מכה חזקה נוספת, אתם תגלו בקרוב מאוד"

בנוסף חשף טראמפ כי מבחינתו, הוא לא הגיש לאיראן צ'ק פתוח, אלא לוח זמנים מוצק עם דד ליין מובהק, גם אם לא מוגדר: "אולי עוד יומיים-שלושה, אולם יום שישי או שבת, אולי תחילת שבוע הבא. פרק זמן מוגבל, לאיראנים אין הרבה זמן, הם יודעים את זה".