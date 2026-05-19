עוד לפני שהגיע לקרב: מה עשה המתאגרף המוסלמי לאהבת השם?

המתאגרף אהבת השם גורדון יערוך את הופעת הבכורה שלו בלוס אנג'לס מול יריב שהגיב בדגלי פלסטין. הקהילה היהודית כבר מתארגנת למפגן תמיכה

קבוצת האגרוף "לוס אנג'לס אליט" הודיעה בגאווה על החתמתו של הפנומן הישראלי הצעיר, אהבת השם גורדון. גורדון יערוך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בארצות הברית ביום ראשון הקרוב, ה-24 במאי, באולפני Thunder Studios שבלאונג ביץ', קליפורניה, במסגרת מפגש טעון מול קבוצת "פיניקס פורי".

עבור זאר כהן, הבעלים של לוס אנג'לס אליט, ההחתמה הזו היא הרבה מעבר לספורט. "בתקופה שבה האנטישמיות גוברת ברחבי העולם ובפרט בלוס אנג'לס, זו הצהרה", מסר כהן. "תשובת המשקל היא לעמוד זקופי קומה, להילחם ולשאת את הזהות היהודית בגאווה. אהבת השם מייצג את כל התכונות הללו והוא כישרון יוצא דופן".

אהבת השם מגיע ללוס אנג'לס צילום: פוסטר אירוע הבכורה

אלא שהמתח המדיני לא איחר להגיע אל זירת האגרוף. רחמן מוחמד, המתאגרף הבכיר של הקבוצה היריבה מפיניקס, בחר להביע את מחאתו ופרסם תגובה עם דגלי פלסטין תחת פוסט ההכרזה הרשמי באינסטגרם.

הפרובוקציה ברשתות החברתיות הציתה תגובת שרשרת, ובימים האחרונים נרשמת התארגנות רחבה של גורמים פרו-ישראלים וחברי הקהילה היהודית המקומית. מאות תומכים צפויים להגיע בהמוניהם לאולם ביום ראשון החל מהשעה 18:00, כשהם חמושים בדגלי כחול-לבן, כדי להעניק לגורדון גב חזק, להרים את המורל ולהפוך את קרב הבכורה למפגן עוצמתי של סולידריות וגאווה ישראלית.