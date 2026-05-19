נמאס לכם מלזניה? מאפה שבלול הפילו שיגנוב את שולחן החג

מחפשים משהו מרשים יותר מלזניה לשולחן החג? מאפה שבלול פילו במילוי גבינות ותרד מביא שילוב ממכר של קראנץ', גבינות נמסות ומראה שאי אפשר להוריד ממנו את העיניים. ברגע שהוא יוצא מהתנור - קשה להפסיק ליישר ממנו

אם גם אצלכם הלזניה כבר הפכה לאורחת קבועה מדי בשולחן החג, הגיע הזמן להכיר את המאפה שעושה את כל העבודה: שבלול פילו ענק במילוי גבינות ותרד, עם שכבות דקיקות שמתפצחות בכל ביס ומילוי עשיר ומנחם מבפנים.

הוא נראה מושקע בטירוף, מצטלם מושלם לשולחן - אבל בפועל דורש בעיקר סבלנות קטנה בגלגול. התוצאה? מאפה שאי אפשר להפסיק לאכול.

הסוד למאפה שלא יוצא סמרטוטי

השלב הכי חשוב במתכון הזה הוא דווקא התרד. אחרי שמאדים אותו קלות במחבת, חייבים לסחוט ממנו את כל הנוזלים היטב. ממש עם הידיים. הסחיטה הזאת היא מה שמבטיח שהפילו יישאר קריספי ולא יהפוך רטוב וכבד אחרי האפייה.

עוד טריק קטן שמשדרג הכול: גרידת לימון. היא נותנת רעננות עדינה ושוברת את הכבדות של הגבינות.

מה צריך?

למעטפת:

חבילת דפי פילו מופשרים

100 גרם חמאה מומסת או חצי כוס שמן זית

למילוי:

2 כפות שמן זית

שקית תרד טרי (400 גרם) או מנגולד

250 גרם גבינת פטה או בולגרית

250 גרם ריקוטה או טוב טעם

100 גרם קשקבל או גבינה צהובה חריפה

ביצה

גרידת לימון מחצי לימון

פלפל שחור ואגוז מוסקט

לעיטור:

שומשום או קצח

ככה מכינים

מאדים את התרד במחבת עם שמן זית במשך כמה דקות רק עד שהוא מתכווץ. מסננים, מצננים מעט וסוחטים היטב.

קוצצים את התרד ומערבבים בקערה עם הגבינות, הביצה, גרידת הלימון והתבלינים.

פותחים דף פילו, מברישים בחמאה ומניחים מעל עוד דף. מניחים פס מהמילוי לאורך הדף ומגלגלים לגליל ארוך.

מניחים בתבנית עגולה ומתחילים ליצור צורת שבלול. ממשיכים עם עוד גלילים עד שהתבנית מתמלאת.

מברישים מלמעלה בעוד חמאה או שמן זית, מפזרים שומשום או קצח ואופים ב-180 מעלות במשך 35-40 דקות עד שהמאפה זהוב וקריספי.

בתיאבון!



