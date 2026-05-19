ניצחון מדיני: סומלילנד תקים את השגרירות בירושלים

שר החוץ סער בישר באופן חגיגי כי נשיא סומלילנד הודיע למדינת ישראל על כוונתו להקים את שגרירות המדינה בעיר הבירה ירושלים

נשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, הודיע באופן רשמי למשרד החוץ ולמדינת ישראל כי סומלילנד תקים את שגרירות בישראל בעיר הבירה ירושלים, ההודעה החגיגית מגיעה יממה אחרי קבלתו הרשמית של השגריר אל מדינת ישראל, שר החוץ סער חגג את ההחלטה.

לאחר שאמש התקבל לראשונה שגריר מדינת סומלילנד בישראל, ד״ר מוחמד האג׳י, באופן רשמי ומסר את כתב אמנת מינויו אל נשיא המדינה יצחק הרצוג, הודיע רשמית נשיא סומלילנד על ההחלטה האמיצה.

משר החוץ סער נמסר: "אני מברך את ידידי נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי על החלטתו החשובה להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים, בירתנו הנצחית.

‏פתיחת השגרירות בירושלים תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב ב״ה".

השר סער המשיך וציין: "‏בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. ‏מכובדי הנשיא, מצפים לארח אותך בקרוב בירושלים - בירתנו הנצחית! "