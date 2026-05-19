בעולם עוקבים בדאגה: כך האירוע הקיצוני ישפיע על ישראל

מינהל האוקיינוסים האמריקאי שיגר אזהרה גלובלית לקראת שינוי אקלימי קיצוני. כך זה צפוי להשפיע על ישראל

בכל רחבי העולם עוקבים בדאגה בימים אלו אחר תופעת "סופר אל ניניו" קיצונית ויוצאת דופן המתפתחת במימי האוקיינוס השקט, וצפויה להשפיע באופן ישיר על מערכות מזג האוויר הגלובליות בחודשים הקרובים. מינהל האוקיינוסים והאטמוספרה האמריקאי (NOAA) כבר שיגר אזהרה רשמית לקראת התופעה, ופירט את הסכנות הצפויות במהלך שנת 2026 ותחילת שנת 2027: בצורות קשות באפריקה ובמזרח אסיה, שיטפונות והצפות במערב יבשת אמריקה, ופגיעה במחירי המזון העולמיים.

תופעת "אל ניניו" (בספרדית: הילד) היא תופעה אקלימית המחזורית אחת לכמה שנים, במסגרתה נרשמת עלייה בטמפרטורת המים באוקיינוס השקט ממערב לפרו ואקוודור. השנה, כל מרכזי החיזוי המובילים בעולם מדווחים על התחממות ניכרת, ככל הנראה חסרת תקדים מאז החלו המדידות, אשר תביא בסתיו הקרוב לעלייה של כ-3 מעלות מעל הממוצע הרב-שנתי. כמות החום העודפת הזו תעלה משמעותית את הטמפרטורה הגלובלית במחצית השנייה של שנת 2026 ואל תוך שנת 2027.

גלי חום בקיץ ובסתיו, חורף סוער בהרי יהודה

השירות המטאורולוגי הישראלי מפרט כיצד התופעה העולמית צפויה להשפיע עלינו כאן בישראל. בטווח הקרוב, ככל שנתקדם במהלך הקיץ ואל תוך הסתיו, קיים צפי לטמפרטורות גבוהות מהממוצע וייתכנו אף גלי חום קיצוניים. השפעה זו צפויה להמשך עמוק לתוך שנת 2027 ולהשפיע גם על הקיץ הבא.

עם זאת, ההשפעה המשמעותית ביותר על ישראל צפויה להגיע בעיקר בסתיו ובחורף הקרוב. מחקר חדש שביצע ד"ר נועם חלפון, מנהל תחום מגמות אקלימיות בשירות המטאורולוגי, בדק את הקשר בין עוצמת האל ניניו לפריסת המשקעים בישראל, ומצא קשר חיובי משמעותי בין עוצמת התופעה לבין כמות הגשמים בארץ, לצד שונות מרחבית ניכרת.

הקשר החזק ביותר בין עוצמת האל ניניו לכמות הגשמים נמצא במרכז הארץ – באזור המשתרע מירושלים, הרי יהודה וחברון, ועד לקריית גת בשפלה (באגני ההיקוות של הנחלים איילון, שורק, לכיש והבשור). לעומת זאת, בצפון הארץ – אזור מקורות המים הראשיים – הקשר נמצא חלש יותר, אם כי עדיין חיובי.

חשש מהצפות בערים ונזקים כבדים

בשנות אל ניניו חזקות במיוחד, כפי שקרה בשנת 1982 וכפי שצפוי להתרחש לקראת סוף שנת 2026, ניתן לצפות לשנה גשומה מאוד בישראל, עם דגש על הרי יהודה והשפלה.

בסבירות גבוהה יש לצפות גם לעוצמות גשם חזקות וחריגות במיוחד בקרבת החוף והשפלה. הדבר ינבע מהתחממות צפויה של מי הים התיכון והמפגש הישיר שלהם עם אוויר קר שיגיע בתחילת החורף מאזור אירופה. התוצאה המסתמנת, לפי גורמי המקצוע, תהיה ריבוי גשמים, אך לצידם גם סכנה ממשית להצפות ושיטפונות משמעותיים שעלולים לגרום לנזקים ניכרים לתשתיות ולרכוש.