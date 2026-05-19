עו"ד קדמי משתלחת בעמית בכר: "לא אתן לך להרוס!"

מאבקים בלשכת עורכי הדין: היו"ר בכר בתלונה לועדת האתיקה נגד עו"ד קדמי, קדמי בתגובה: "לא אתן לך להרוס את לשכת עורכי הדין"

המאבקים בלשכת עורכי הדין. ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין, ביקשה מעורכת הדין אודליה קדמי, את תגובתה לתלונות הדורשות את השעייתה מלשכת עורכי הדין, זאת בעקבות מחאת המשפחות השכולות בבג"צ בה נטלה חלק עו"ד קדמי.

נזכיר כי התלונות כנגד קדמי הוגשו בידי יו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר וח"כ מרב בן ארי. קדמי בתגובה אומרת כי בכוונתה לצאת למלחמה כנגד בכר. לדבריה של קדמי, הקובלנה של בכר, ובעקבותיה גם של ח"כ מרב בן ארי, הם פוליטיות וכי היא לא תיתן לבכר להרוס את לשכת עורכי הדין.

"עמית בכר הגיש נגדי תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין" אומרת עו"ד קדמי. לדבריה, "מדובר בתלונה פוליטית מופרכת לחלוטין שיש לה מטרה אחת: לפגוע בפרנסתי ובשמי הטוב. זה העונש על כך שהעזתי להרים את הראש ולזעוק את זעקתן של המשפחות השכולות בקודש הקודשים של בית המשפט העליון. עמית בכר, לא תצליח להלך עלי אימים. איתי לא יהיה לך הסכם השתקה. ואני אומרת באופן ברור: אני לא אתן לך להרוס את לשכת עורכי הדין".

כזכור התלונה של יו"ר לשכת עורכי הדין הגיעה לאחר שעו"ד קדמי, אחות של ניצולת מסיבת נובה, השתתפה במחאה בבג"צ שדן בדיון המשפחות השכולות בעניין ועדת החקירה לאירועי ה-7.10. בעקבות כך פנה יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר לוועדת האתיקה של הלשכה בדרישה להשעות את רישיון עריכת הדין של קדמי. כאמור, בהמשך שלחה גם ח"כ בן ארי מכתב לוועדת האתיקה נגדה. עו"ד קדמי כאמור, אומרת כי היא תשיב מלחמה וכי אין בכוונתה להתקפל.