ברנז'ה: הדוברת לשעבר של בנט מצטרפת לסמוטריץ'

דנה מזרחי-בראודה,ששימשה בעבר כדוברת של בנט ולפניו כדוברת של אהוד ברק מצטרפת לצוות הקמפיין של סמוטריץ'. בשנים האחרונות יעצה לנציגות המפלגה הרפובליקנית בישראל ולארגון 'שורת הדין' שתובע בשם נפגעי טרור את הרשות הפלסטינית

ברנז'ה. 5 חודשים לפני הבחירות (או פחות), דנה מזרחי-בראודה, מצטרפת לצוות הקמפיין של סמוטריץ'.

מזרחי-בראודה היא בעלים ומנכ״לית של חברת הייעוץ האסטרטגי DNA Smart PR, היא

תושבת קיבוץ ניר עם שבעוטף עזה.

היא עבדה בעבר כיועצת התקשורת של אהוד ברק בתקופתו כשר ביטחון תחת נתניהו. לאחר מכן שימשה גם כיועצת התקשורת של נפתלי בנט עם כניסתו לחיים הפוליטיים ובתקופתו כשר הכלכלה (2013).

בשנים האחרונות משמשת כיועצת אסטרטגית מובילה במספר חברות וארגונים, בהם "שורת הדין" של עו"ד ניצנה דרשן-לייטר, הארגון שתובע את הרשות הפלסטינית בארה"ב, ומוציא מאות מיליוני דולרים עבור נפגעי הטרור.

לצידה ישמש בקמפיין גם סמנכ״ל הלקוחות הציבוריים בחברה, אור עמיאור, ששימש כדובר המפלגה הרפובליקנית בישראל בקמפיין הבחירות הישראלי של הנשיא טראמפ.

צוות הקמפיין החדש מצטרף למערך הדוברות של המפלגה. הדובר האישי של סמוטריץ' נועם ניסן ולמשרד יחסי הציבור גל-אורן-לרנר שמלווה את מפלגת הציונות הדתית, והילה ותקין מנכ"לית ובעלים משרד הפרסום ותקין בוטיק.

בסרוגים פרסמנו כי לקראת הבחירות גם ב'עוצמה יהודית' התחדשו באנשי תקשורת, בראשם עופר גולן ששימש במשך שנים רבות כדובר האישי של משפחת נתניהו ועופר רוזנבאום, לשעבר יו"ר מטה ועדת החקירה האזרחית לאסון 7 באוקטובר.