לשכת נתניהו מתפרקת: הדובר הוותיק הודיע על פרישה

עוד זעזוע בלשכת נתניהו. אחרי יותר מעשר שנים בתפקיד, דוברו האישי של נתניהו עופר גולן הודיע על פרישה. רק לפני חודש התפוטר הדובר בלשכה זיו אגמון

לשכת נתניהו מתפרקת. יועצו של ראש הממשלה, עופר גולן, הודיע על פרישה אחרי כעשר שנים בתפקיד.

גולן היה אחד הנאמנים לנתניהו והוא מואשם יחד עם אוריך בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר, כשהשניים שלחו לביתו רכב של ברסלב כדי להניא אותו מהעדות נגד נתניהו.

עזיבתו של גולן מצטרפת לדובר ראש הממשלה זיו אגמון שהתפוטר בעקבות אמירות גזעניות (הוא בינתיים נשאר בלשכה), עזיבתו של צחי ברוורמן שנחשד בפרשת השיחה בחניון ומינויו לשגריר בלונדון מעוכב.

יועץ נוסף בלשכה יונתן אוריך נחשד בפרשת הבילד ובפרשת קאטרגייט ומורחק חלקית מהלשכה. נזכיר גם את אלי פלדשטיין חשוד עיקרי בפרשת הבילד שגם הוא מורחק מהלשכה. ד"ר עומר דוסטרי שהיה דובר ראש הממשלה התפטר ועבר לדוברות המשרד לביטחון לאומי.

גם במשרד הממשלה, שורה ארוכה של אנשים ממלאים מקום, בהם מנכ"ל המשרד והיועצת המשפטית למשרד.





בהודעת הפרישה כתב גולן: ״אני מסיים את תפקידי בהערכה עצומה לראש הממשלה, ואמונה יוקדת בו ובשליחותו. ראיתי מקרוב את היכולת הבלתי נתפסת שלו לנווט במיומנות בין רצונות, אילוצים וצרכים, תוך שמירה בלתי מתפשרת על טובת המדינה ואזרחיה - ולהביא הישגים יוצאי דופן.

ראיתי איך ראש הממשלה מנהל את המדינה בחרדת קודש, וצפיתי בהשתאות כיצד בתעצומות נפש הוא מחולל מהלכים היסטוריים שעיצבו, חיזקו וביצרו את מדינת ישראל - ולמעשה, הגדירו אותה מחדש".

לאחר מכן הודה לשרה נתניהו ובני המשפחה אותם ליווה במשך השנים.