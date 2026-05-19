שאלנו את סמוטריץ': מה יהיו הצעדים הבאים אחרי הפינוי?

רגע אחרי ההצהרה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחתימתו על הוראה לפינוי חאן אל אחמר, שאלנו את השר מה יהיו הצעדים הבאים אחרי פינוי המאחז הבדואי שיינקטו כתגובה לצו המעצר של בית הדין בהאג נגדו.
צפו בדבריו:
במענה לשאלת סרוגים, סמוטריץ' אמר כי "עובדים על זה, על צעדים לעתיד. אבל אני אגיד שאני לא יוצא בהכרזות בלי שאני יודע שיש להם כיסוי או היתכנות, וכש המשמעות. חאן אל-אחמר זו עבודה. אני מכיר את התהליכים, מלווה אותם כבר חודשים, ואני יודע שאפשר לבצע אותו".
עם זאת, סמוטריץ' טען כי "יש הרבה דברים אחרים. אני מזכיר לך שאני לא מעביר את כספי הסילוקין כבר תקופה מאוד ארוכה. אני מאוד נחוש בתפקיד, או כשר אוצר, או כשר במשרד הביטחון".
תגובות