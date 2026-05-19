כולל של וולט: 31 קורקינטים ואופניים חשמליים הוחרמו בתל אביב

31 קורקינטים ואופניים חשמליים הוחרמו על ידי המשטרה בתל אביב, זאת בעקבות אי התקנת לוחית רישוי. דו"חות נרשמו לרוכבים

משטרת ישראל הודיעה כי 31 קורקינטים ואופניים חשמליים הוחרמו אתמול (שני) בתל אביב, זאת במסגרת פעילות אכיפה נרחבת שבוצעה על ידי שוטרי התנועה של מרחב ירקון ומרחב איילון בשיתוף עם פקחי העירייה. בתמונה שפורסמה על ידי המשטרה נראה כי חלק מכלי התחבורה שהוחרמו היו שייכים לחברת וולט.

בהודעת המשטרה נאמר כי פעילות האכיפה בוצעה כ"פעילות יזומה להגברת הבטיחות בדרכים ולצמצום עבירות תנועה מסכנות חיים, בדגש על רוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים". הקורקינטים והאופניים החשמליים הוחרמו בעקבות אי התקנת לוחית רישוי, ונרשמו דו"חות לרוכבים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך בפעילות אכיפה מוגברת ונחושה בעיר תל אביב נגד עבירות תנועה של כלים מיקרומוביליטים במטרה למנוע תאונות דרכים ולהבטיח את שלום כלל משתמשי הדרך".

