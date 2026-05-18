צה"ל באזהרה חריגה: "לא נוכל להגן עליכם"

גורמי המקצוע בצה"ל העבירו לאחרונה אזהרות חריגות לבכירים בהתיישבות ובדרג המדיני, וזאת ברקע החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לאשר הקמה והסדרה של כ-40 יישובים חדשים ברחבי יהודה ושומרון. כך מפרסם היום (שני) הכתב ינון יתח ברשת i24NEWS.

על פי הדיווח, בצבא התריעו כי לא יצליחו להגן על מספר יישובים עתידיים בפרק זמן סביר. המשמעות המבצעית של אזהרה זו היא כי במקרה של התקפת טרור על היישוב מאחד הכפרים הפלסטיניים הסמוכים, לכוחות הביטחון יידרש פרק זמן ארוך ובלתי סביר כדי להגיע לנקודה ולהעניק סיוע רפואי ומבצעי.

בכירי יו"ש סירבו לקריאת הצבא לרדת מהקרקע

על פי מספר מקורות המעורים בפרטים, גורמי הצבא אף פנו ישירות לנציגי ההתיישבות וביקשו מהם לרדת מהקרקע בכמה מהנקודות בשל הצידוק הביטחוני המובהק. למעט מקרים בודדים, שטרם הובאו לאישור הקבינט, בהנהגת ההתיישבות ביו"ש סירבו לקריאת הצבא והחליטו להותיר את הנקודות על כנן.

בתוך כך, מזכיר הדיווח כי במהלך ישיבת הקבינט שבה אושרה ההחלטה העקרונית, ביקש הרמטכ"ל מהשרים לדרג ולפרוס את העלייה לקרקע לאורך זמן, וזאת על מנת לאפשר לצבא לבנות את מערכי האבטחה והתשתיות המתאימות להגנה על התושבים. בקשתו של הרמטכ"ל נדחתה על ידי הדרג המדיני.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "צה״ל פועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני ועל פי הערכת המצב המבצעית. לא נתייחס על אודות הנאמר בדיונים סגורים".