הביטחוניסט הימני הודיע על הקמת מפלגת ימין חדשה

תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד ומנכ"ל תנועת "הביטחוניסטים", מודיע על פרישה מתפקידו ועל העברת שרביט הניהול של התנועה לידיו של תא"ל במיל' ארז וינר. המהלך מסמן באופן רשמי את כניסתו של אביבי אל המערכת הפוליטית בישראל, לקראת התמודדות בבחירות הקרובות לכנסת.

על פי דיווח של הכתב והפרשן המדיני אריאל כהנא באתר 'ישראל היום', אביבי, שמתכנן את צעדיו לטווח הרחוק, הכין זה מכבר את התשתית הנדרשת להתמודדות בבחירות. בימים אלו הוא נמצא בשיח ער וממושך עם מועמדים פוטנציאליים שונים, במטרה לצרפם למפלגת הימין החדשה שהוא בונה בימים אלו.

מפלגת ימין ללא פוליטיקאים מהעבר

המפלגה החדשה שיוזם ומקים אביבי צפויה להציג קו אידיאולוגי ברור, ותצהיר על עצמה כחלק בלתי נפרד מגוש הימין במפה הפוליטית.

עם זאת, אחד העקרונות המרכזיים שמנחים את הקמתה הוא הניסיון לייצר פוליטיקה מסוג אחר; המפלגה לא תכלול פוליטיקאים מהעבר או דמויות שכיהנו בעבר במערכת הפרלמנטרית והממשלתית. נכון לשלב זה, ההרכב הסופי של חברי הרשימה והמועמדים השונים עדיין נמצא בתהליכי גיבוש מתקדמים.