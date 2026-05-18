נפתלי בנט וגדי איזנקוט בהודעה משותפת

אחרי החיבור בין נפתלי בנט ויאיר לפיד, ראש הממשלה לשעבר נפגש עם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, נפגש אמש (ראשון) עם הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר!", חבר הכנסת גדי איזנקוט.

במהלך הפגישה דנו השניים בשורה של מהלכים פוליטיים ואסטרטגיים הנדרשים בתוך מה שהם מגדירים כ"גוש התיקון והתקווה", זאת ברקע ההערכות הגוברות לקראת מהלכים לפיזור הכנסת הנוכחית והליכה לבחירות.

המטרה: הקמת ממשלה על בסיס "ברית המשרתים"

במרכז הדיון בין השניים עמדה שאלת החיבורים הפוליטיים וגיבוש האסטרטגיה שתביא, לשיטתם, להובלת הגוש לניצחון בקלפיות. השניים הדגישו כי היעד המרכזי של התיאום ביניהם הוא הצלחתו של הגוש והקמתה של ממשלה ציונית רחבה.

על פי הסיכומים בין השדרה הניהולית של שתי המפלגות, הממשלה העתידית שהם שואפים להקים תיבנה על בסיס העיקרון של "ברית המשרתים", אשר תשים במרכז את ציבור המשרתים בצבא ובכוחות הביטחון ואת נושאי הנטילת בנטל האזרחי והביטחוני במדינת ישראל. בתום הפגישה, הגדירו אותה סביבתם של השניים כחיובית וסיכמו כי בנט ואיזנקוט ימשיכו להיוועד ולהיפגש באופן קבוע בתקופה הקרובה כדי להמשיך בתיאום המהלכים.