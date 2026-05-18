בזמן ההשתלטות על המשט: נתניהו שוחח עם מפקד השייטת

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 3 בזמן שהכוחות השתלטו על המשט הטורקי: "אתם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שני) לבור הפיקוד של חיל הים בקריה, יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך ביקורו נתניהו סקירה ממפקד חיל הים, אלוף אייל הראל וצפה בהשתלטות הכוחות על המשט הטורקי, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה.

בזמן ההשתלטות על הספינות, נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים. "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח" אמר למפקד. "אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה".

"אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו ולכן ברכות מכל הלב" הוסיף. בסיכום קרא לכוחות: "תמשיכו עד הסוף. המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם״.