החלה ההשתלטות על המשט לעזה: "קוראים לשנות כיוון"

שעות ספורות לפני הגעת המשט הטורקי לעזה, במשרד החוץ פרסמו כעת (שני) קריאה לפעילי המשט והבהירה כי לא תאפשר הפרה של המצור הימי על הרצועה. זמן קצר לאחר מכן, כוחות שייטת החלו במבצע להשתלטות על המשט.

צפו בתיעוד:

ההשתלטות על המשט לעזה (ללא קרדיט)

"שוב, פרובוקציה לשם פרובוקציה: עוד מה שנקרא 'משט סיוע הומניטרי' ללא סיוע הומניטרי. הפעם, שתי קבוצות טורקיות אלימות - מאווי מרמרה ו-IHH, שהאחרון מוגדר כארגון טרור - הן חלק מהפרובוקציה" נאמר בהודעה הישראלית. "מטרת הפרובוקציה הזו היא לשרת את חמאס, להסיט את תשומת הלב מסירובו של חמאס להתפרק מנשקו ולחסום את התקדמות תוכנית השלום של הנשיא טראמפ".

"כפי שהבהירה מועצת השלום - המפקחת על הפעילות ההומניטרית בעזה במסגרת החלטת מועצת הביטחון 2803 של האו"ם: משט זה נועד אך ורק לפרסום" הודגש. "רצועת עזה מוצפת בסיוע. מאז אוקטובר 2025 לבדו, נכנסו לעזה יותר מ-1.58 מיליון טונות של סיוע הומניטרי ואלפי טונות של אספקה רפואית".

"ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה" הבהירו בסיכום. "ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה זו לשנות כיוון ולחזור לאחור באופן מיידי".