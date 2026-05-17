מרמרה 2? טורקיה שלחה משט חדש לעזה, חשש בצמרת המדינית

לאחר שישראל סיכלה בשבוע שעבר משט של עשרות ספינות בדרך לעזה, טורקיה שולחת משט נוסף לעזה, בהובלת אותו ארגון שניהל את משט המרמרה ב-2010

לא פחות מ-53 ספינות וכלי שיט טורקיים יצאו לדרך מצפון הים התיכון לא עבר ישראל, במה שמתואר כניסיון נוסף 'לשבור את המצור' על רצועת עזה.

אך הפעם, בניגוד למשטים קודמים, המשט נתמך ישירות על ידי השלטונות הטורקיים ומובל על ידי ארגון ה-IHH שניהל את משט המרמרה לעזה, בצמרת המדינית-ביטחונית מקיימים התייעצויות קדחתניות.

המשט הנפיץ צפוי להגיע לנקודת חיכוך עם ישראל תוך כ-48 שעות ובישראל חוששים מהאפשרות של ניסיון לייצר אירוע אלים שיגרור סערה בינלאומית בדומה למרמרה. ה-IHH הארגון שניהל את משט המרמרה ואת זה הנוכחי, ידוע בקשריו אל פעילויות ותמיכה מוצהרת בטרור, ומוגדר כארגון טרור על ישראל, גרמניה והולנד, ולמרות שאיננו מוכר כארגון טרור בארה"ב הוא נמצא תחת מספר רשימות מעקב לארגונים חשודים.

משט המרמרה הידוע נוהל גם הוא על ידי הארגון, ושימש כפרובוקציה בינלאומית נגד ישראל, רבים מ'פעיליו' התחמשו ותקפו באלימות קשה את חיילי שייטת 13 ואיימו על חייהם באופן שאילץ אותם להפעיל ירי חי מאקדחים, כאשר בזמן ניסיון הפלישה החיילים נמנעו מביצוע ירי עד לתקיפתם.

בצמרת הישראלית קיימו היום דיונים רחבים בנושא והמשמעויות האפשריות של המשט וסיכולו, מחר צפויות התייעצויות נוספות שיעסקו בתכנון המבצעי של סיכול המשט.

