תרחיש עלטה? מנכ"ל חברת החשמל מזהיר: "בסוף גם אנחנו מוגבלים"

על רקע המתיחות הביטחונית והאפשרות של חידוש המלחמה מול איראן, מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר התייחס היום (שני) לאפשרות של תרחיש עלטה והזהיר מפני מגבלות החברה.

"תרחיש כאוס חל לגבי כולם. אם יהיו שיגורי אינסוף טילים, בסוף גם אנחנו מוגבלים" אמר שפיגלר בראיון לנווה דרומי בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת. לדבריו "עד היום חברת החשמל שהייתה בחזית דאגה לכך שלמרות הפגיעות והנזקים, הכל תוקן ולא הייתה החשכה במדינה".

עוד התייחס לפשיעה בחברה הערבית, כשהאשים: "באזור הדרום והפזורה הבדואית יש לפעמים שיתוף פעולה של המימסד עם גורמים לא ראויים למעשים מסוימים לטובת האפשרות לתת מענה לצורך מקצועי שנגדו מציבים מכשולים מקצועיים. התרענו בפני כולם. כולם יודעים".

"חברת החשמל מתמודדת כמעט לבדה, כדי לדאוג לרשת" טען בסיכום. "העובדים גם נפגעים בשטח פיזית, גם מירי. יש מערב פרוע בדרום".