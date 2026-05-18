דיווח: איראן העבירה לארה"ב הצעה חדשה לסיום המלחמה

בפקיסטן אמרו כי העבירו לארה"ב הצעה מתוקנת של איראן לסיום המלחמה. במקביל, משרד החוץ האיראני אישר כי "השיחות באמצעות תיווך פקיסטני נמשכות" - אך הבהיר כי איראן לא מוכנה לדון על העשרת האורניום

המשא ומתן נמשך: מקור פקיסטני אמר כעת (שני) לרשת רויטרס כי פקיסטן העבירה אמש לארה"ב הצעה חדשה של איראן לסיום המלחמה. בשלב זה לא ניתנו פרטים על תוכן ההסכם או הפרטים.

במקביל, דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאאי ציין כי איראן וארה"ב "שלחו את הערותיהן לגבי ההצעה האיראנית האחרונה", ואישר כי "השיחות באמצעות תיווך פקיסטני נמשכות". במקביל, בקאאי אמר כי ""הצוותים הטכניים שלנו ושל עומאן נפגשו כדי לערוך תיאום בנוגע לסוגיית מיצרי הורמוז".

עם זאת, בקאאי הבהיר כי המשטר האיראני לא מוכן לדון על נושא העשרת האורניום. "אנחנו מתייחסים ברצינות לעקרונות האיראניים בהליך המשא ומתן - והזכות שלנו להעשיר אורניום לא תעלה במו"מ" טען. "אנחנו לא צריכים הכרה של אף גורם בזכות הזאת. הדרישות שלנו ברורות - שחרור כל הנכסים האיראניים המוקפאים, וכך הדבר גם בנוגע להסרת הסנקציות. איראן לא יכולה לוותר על הזכויות שלה תחת כל איום או לחץ כלכלי. אנחנו נגיב לכל טעות של הצד השני".

בסיכום דבריו, כשנשאל על התקיפה על מתקן הגרעין באיחוד האמירויות אמש, בקאאי ענה כי "אין לנו עוינות כלפי אף מדינה באזור, לרבות איחוד האמירויות. אנחנו שכנים וטהרן שואפת לשלום. הנוכחות האמריקנית היא זו שמציבה את האזור בסכנה קבועה, ויש לנו ביקורת על מדינות שמציבות את אדמותיהן ואת המרחב האווירי שלהן לרשות התוקפים".