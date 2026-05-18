פקיסטן מגנה את איראן: "הפרה חמורה ובוטה של החוק הבינלאומי"

משרד החוץ של פקיסטן גינה את התקיפה האיראנית נגד מתקן הגרעין באיחוד האמירויות: "אסור לפגוע במתקנים גרעיניים בשום פנים ואופן. פעולות כאלו גורמות לתוצאות הרות אסון"

בזמן שהיא משמשת כמתווכת בין וושינגטון לטהרן, ממשלת פקיסטן גינתה הבוקר (שני) את התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות שנרשמה אמש, במסגרתה מספר כטב"מים שוגרו לעבר המדינה ופגעו במתחם תחנת הכוח הגרעינית "בראכה" באזור אל-דאפרה.

"פקיסטן מגינה בחריפות את מתקפת הכטב"מים על תחנת הכח הגרעינית באיחוד האמירויות, ועומדת בסולידריות לצד הממשלה ואחינו בני העם האמירתי" נאמר בהודעת משרד החוץ. "כל פגיעה מכוונת במתקנים גרעיניים מהווה הפרה חמורה ובוטה של החוק הבינלאומי".

לדברי פקיסטן, "אסור לפגוע במתקנים גרעיניים בשום פנים ואופן. פעולות פזיזות כאלו המכוונות נגד מתקני גרעין גורמות לתוצאות הרות אסון, שיכולות להיות בלתי הפיכות ולפגוע בחיי אדם, באיכות הסביבה, וביציבות ובביטחון העולמי והאזורי. חסינותה של תשתיות גרעיניות אזרחיות היא נורמה בינלאומית מבוססת היטב, ויש לשמור עליה ללא יוצא מהכלל".

"פקיסטן קוראת לכל הצדדים לנהוג באיפוק מרבי, למלא את התחייבויותיהם על פי הדין הבינלאומי, ולהימנע מכל פעולה שתסלים את המתיחות ושיהיו לה השלכות החורגות מעבר לגבולות האזור" סיכמו. "דיאלוג ודיפלומטיה, בהתאם לעקרונות ולמטרות של החלטות האו"ם, הן הדרך היחידה להתקדם לעבר שלום מתמשך, יציבות והפחתת ההסלמה באזור".