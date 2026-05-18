לראשונה: הרצוג קיבל את שגריר סומלילנד בישראל

רגע היסטורי ביחסים: נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל היום (שני) את פניו של שגריר סומלילנד הנכנס, מוחמד האג'י, בבית הנשיא בירושלים. במסגרת הפגישה הראשונה, האג'י הגיש להרצוג את כתב האמנה שלו.

כזכור, האג'י מונה כשגריר הראשון של סומלילנד בישראל בחודש פברואר האחרון, חודשיים אחרי כינון היחסים בין שתי המדינות בדצמבר 2025. בינואר שר החוץ גדעון סער ביקר לראשונה במדינה האפריקנית, שם נפגש עם בכירי הממשלה.

בחודש שעבר הממשלה אישרה את מינויו של מיכאל לוטם כשגריר הראשון של ישראל בסומלילנד, זאת אחרי שהוא כיהן כשגריר נייד כלכלי ליבשת אפריקה, וכן כשגריר ישראל בקניה, באזרבייג'אן ובקזחסטן. בשלב הראשון יהיה לוטם שגריר לא תושב בסומלילנד.