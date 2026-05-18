אחרי שנפרד מבת זוגו: הצעד הבא של אלי חולי עם מיקה משה

הזמר אלי חולי היה בזוגיות מספר שנים טובות עם הזמרת ענבל רז, שממש לאחרונה הפרידו כוחות. בתזמון הזה הוא מפרסם דואט חדש עם הזמרת מיקה משה: "כמו פעם"

הזמר אולי חולי, שפרץ בריאליטי "אקס פקטור", וגם התפרסם כשחקן בסדרה "בלק ספייס", משחרר הבוקר (שני) דואט חדש עם מיקה משה.

"כמו פעם" זהו שיר על מערכת יחסים שהסתיימה, בו כל אחד מהצדדים מבטא את הרגשות המציפים אותו ביום שאחרי. את השיר כתבו והלחינו מיקה משה ואלי חולי יחד עם הודיה חיוט ועידו אוחיון שגם הפיק מוזיקלית. הוא מלווה בקליפ נוגע ללב הממחיש את תחושת המרחק והבדידות דרך מיטה ריקה וקרטונים בהם נארזים החיים המשותפים.

בתזמון אולי מדויק, אלי חולי משחרר את הסינגל הזה עם מיקה משה מיד לאחר הפרידה שלו מבת זוגו הזמרת ענבל רז.

מיקה משה, זמרת-יוצרת שפרצה לתודעה בתוכנית "בית ספר למוזיקה" והגיעה לגמר "הכוכב הבא". בתחילת דרכה שחררה דואט עם מירי מסיקה לשיר "יש לך אותך" שהפך להמנון נשי ולחלק בלתי נפרד מפסקול המוזיקה הישראלית. באוגוסט האחרון התגייסה ללהקה צבאית ומופיעה כלהקת טאלנט במופע ייחודי המשלב שירים מקוריים וקאברים בעיבודים אישיים לצד סיפורים מעוררי השראה.

אלי חולי הוא זמר, כותב ומלחין שפרץ לתודעה כפיינליסט בשתי תוכניות המוזיקה המצליחות בארץ "דה וויס" ו"אקס פקטור". בזכות גוון קול ייחודי ויכולת מופלאה לגעת ברגש בצורה ישירה וכנה, חולי ביסס לעצמו מקום כאחד היוצרים הבולטים והמעניינים במוזיקה הישראלית. הוא מוביל קו מוזיקלי המשלב בין כתיבה חשופה לבין הפקה עכשווית ומשאיר חותם עמוק וייחודי שהוא רק שלו.