הפור נפל: "אנחנו קרובים מאוד מאוד למלחמה עם איראן"

המבוי הסתום במגעים המדיניים מול טהרן והאפשרות הממשית להסלמה צבאית רחבה עמדו הבוקר (שני) במרכזו של דיון אסטרטגי בתוכניתם של עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ברדיו 103fm. בשיחה ניתחו דני סיטרינוביץ', חוקר איראן וציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), יחד עם יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, את תמונת המצב המדאיגה ואת חוסר האפקטיביות של סבבי הלחימה האחרונים בהשגת היעדים מול המשטר האיראני.

"אנחנו הולכים ומתקרבים מאוד, מאוד, מאוד לפעולה צבאית. זו השורה התחתונה", העריך דיין בפתח דבריו, כשהוא מתייחס למערכת הלחצים המופעלת על הממשל האמריקאי.

"אם אתה מדבר פה על הצורך להוציא את האורניום המועשר מאיראן, אפשר לעשות את זה רק בשלוש דרכים", הסביר דיין. "אחת היא פעולה צבאית קרקעית – ואין דבר שטראמפ רוצה פחות מהדבר הזה. האפשרות השנייה היא הפלת המשטר, והאפשרות השלישית היא הסכם – ואנחנו רואים שההסכם כרגע תקוע לגמרי". להערכתו, נוכח הקיפאון המוחלט והפערים האדירים, טראמפ עשוי לחפש הישג אחר: "הוא ילך אולי על פתיחת מצר הורמוז. זה לא יפתור את עניין האורניום, אבל ייתן לו קלף מיקוח".

"התוצאה של המערכה לא טובה"

חוקר איראן דני סיטרינוביץ' הציג תמונת מצב ביקורתית ומדאיגה בכל הנוגע לתוצאות העימות הצבאי הישיר שנערך מול הרפובליקה האסלאמית בתקופה האחרונה.

"בסופו של דבר, למערכה היו הישגים אופרטיביים משמעותיים, אבל צריך להודות שאל מול המטרות האסטרטגיות של המערכה – שינוי המשטר דרך פגיעה קשה מאוד במערך הטילים, היכולת הקונבנציונלית של איראן וכמובן הסיפור הגרעיני – התוצאה היא תוצאה לא טובה", קבע סיטרינוביץ'.

לדבריו, המערכה הצבאית לא החלישה את נחישות ההנהגה בטהרן, אלא השיגה את התוצאה ההפוכה: "כשמסתכלים על הקווים האדומים האיראניים כעת, צריך להגיד שלא רק שהם לא שינו אותם בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה, הם אפילו הקשיחו אותם. יש להם דרישות משמעותיות בסוגיית המשא ומתן – הם לא מוכנים לדבר על הגרעין לפני שהם מקבלים הקלה כלכלית, הסרת סנקציות והכרה בזכותם לשלוט על מצר הורמוז".

חציית הרוביקון אל עבר הפצצה

סיטרינוביץ' התריע מפני שינוי תפיסתי עמוק והתקשחות אידיאולוגית בצמרת השלטון באיראן, המפרשת את האיומים המערביים כזרז ישיר לפריצה גרעינית.

"אנחנו נמצאים מול משטר מאוד קיצוני אפילו בהתנהלותו, הרבה יותר קיצוני לדעתי ממה שהיה לפני המערכה", סיכם חוקר ה-INSS. "זה לא שאיראן תחת עלי ח'אמנאי הייתה פרגמטית בעבר, אבל דיברנו עליו כעל איזשהו חוצץ שפחד מאוד לחצות את הרוביקון. כעת אנחנו עומדים מול משטר קיצוני, המלווה בהבנה הרבה יותר ברורה מצדם, שהדרך היחידה להרתיע את ישראל ואת ארצות הברית מלתקוף את איראן בעתיד – זה פשוט להגיע לגרעין".