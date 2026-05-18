ששי גז: אם הייתי יכול, הייתי שואל את נתניהו רק שאלה אחת

עורך הדין הפלילי הבכיר, ששי גז, הידוע בניהול תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, מביע דאגה עמוקה מהמצב החברתי והמשפטי בישראל. בריאיון מיוחד שהעניק לגלעד מורג בפודקאסט "מעריב", מתח עו"ד גז ביקורת חריפה הן על התנהלות הממשלה והן על התנהלות הפרקליטות, והתריע מפני שחיקה חסרת תקדים במעמדו של שלטון החוק.

"אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? המשפט הזה ריסק את המדינה", קבע עו"ד גז בהתייחסו למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני רואה את נתניהו, והוא באמת משוכנע בזה. ראש הממשלה, בקולו, אומר: 'תפרו לי תיק'. וכשראש ממשלה אומר דבר כזה – וכשלאחרונה גם קצין משטרה בכיר במדים, החשוד בפלילים, אומר דבר דומה בראיון טלוויזיוני – זה מחלחל פנימה אל הציבור".

גז שיתף בדוגמה אישית מתוך עבודתו היומיומית כדי להמחיש את עומק השבר: "יושב בכלא רמלה צעיר שאני מייצג, רואה את זה ואומר לי: 'ששי, אתה מאמין במערכת הצדק? ראש ממשלת ישראל אומר שתפרו לו תיק, אז למה שאני אאמין במערכת המשפט?'. למערכת המשפט אין חרב ואין ארנק. יש לה אך ורק את אמון הציבור – והאמון הזה נפגע קשות".

השאלה לנתניהו: "אתה באמת רוצה להגיע עד הסוף?"

כשנשאל גז אם המשבר הציבורי והמשפטי יסתיים ביום שבו נתניהו יעזוב את המערכת הפוליטית, הודה בכנות כי עמדתו השתנתה. "לפני חצי שנה הייתי אומר לך: 'ביום שנתניהו יעזוב, זה ייגמר'. היום אני כבר לא בטוח", הבהיר הבכיר המשפטי.

גז חשף כי לו הייתה לו הזדמנות לעמוד מול ראש הממשלה, היה מציג בפניו שאלה נוקבת אחת: "אם הייתי יכול לשאול את נתניהו שאלה אחת, הייתי שואל אותו: 'אתה באמת רוצה להגיע עד הסוף?'. כשאתה שומע את השאלות ואת מה שקורה באולם בית המשפט – אני כבר לא יודע".

"מתפלא על הפרקליטות, תרדו מתיק 4000"

חלק מרכזי מהביקורת של עו"ד גז הופנה כלפי התעקשותה של הפרקליטות להמשיך במסלול הנוכחי בתיק המרכזי, על אף איתותים ברורים מצד השופטים היושבים בדין.

"אני אגיד לך משהו על תיק 4000: הוא לא היה צריך להיות מוגש מלכתחילה. שוחד לא היה שם", פסק גז נחרצות. "אנשים בפרקליטות אומרים שהם בעד שלטון החוק, אבל בית המשפט אמר לכם בקולו, בישיבה מתוכננת אחרי סיום ראיות התביעה: 'אין לכם שוחד'. אז למה אתם ממשיכים? תרדו מהתיק. אתם באמת מאמינים ששופט בישראל, אחרי שאמר בקולו שאין שוחד, יכול להרשיע בסוף? הם בני אדם שאמרו את דברם, והם לא יכולים לחזור בהם מאמירה דרמטית כזו".

כשנשאל מדוע נתניהו לא פונה בשלב זה להסדר טיעון, הסביר גז את המניע הפוליטי הכרוך בניהול המשפט: "כל עוד אתה ראש ממשלה ומנהל את התיק מתוך התפקיד, אתה נמצא במצב טוב יותר. אבל אם תאבד את השלטון ותעבור לאופוזיציה – מה יקרה אז? אני חושב שצריך לסיים תיק כשהוא נמצא בפסגה, ולגמור אותו בצורה טובה. אם היום נתניהו מגיע להסדר רק על תיק 1000 – כולם ילכו איתו".

הסדר באמצעות בית הנשיא

בנוגע לפתרון המשבר הלאומי סביב שאלת הקלון וסיום המשפט, מציע עו"ד גז לערב את מוסד הנשיאות באופן אקטיבי, אך מדגיש כי הדבר חייב להיעשות תחת מסגרת החוק.

"הנשיא יכול להיות יצירתי כאן. אולי לא חנינה מלאה, אבל גישור שיוביל להודאה של נתניהו בתיק 1000. ברגע שנתניהו יודה בתיק 1000, ייקח אחריות והנשיא ימחל לו – הוא יוכל לחזור לתפקיד שלו איך שירצה". עם זאת, גז שלל לחלוטין מתן חנינה ללא פסק דין: "אני לא אוהב את התנאי של דרישת פרישה מהפוליטיקה, כי זה נותן נשק לאלו שאומרים 'אתם לא יכולים לנצח אותו באמצעים דמוקרטיים'. מצד שני, עקרון השוויון בפני החוק הוא הכי חשוב. זה חייב להיגמר בפסק דין או בהסדר טיעון. אתה לא יכול לתת חנינה באמצע החיים, כי אז הציבור יגיד 'מה, הוא יותר טוב מאזרח רגיל שהולך לכלא?'".