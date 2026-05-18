גורם ביטחוני מתריע: צה"ל בדרך למשבר סד"כ חסר תקדים

נתונים מדאיגים מצביעים על שחיקה חמורה בשורות הצבא: גורם ביטחוני מתריע כי חיילי הסדיר פועלים ללא הפסקה ואינם מתאמנים, בעוד שנטל המילואים זינק פי עשרה. בעקבות מבצע "שאגת הארי" עומס המילואים ב-2026 הוכפל, ובנוסף מתריעים במערכת מ"בור" שייווצר ב-2027 עם שחרור מחזורי ה-30 חודשים

מצוקת כוח האדם בצה"ל והעומס הכבד על המשרתים מגיעים לנקודת רתיחה. גורם ביטחוני חושף לסרוגים היום (שני) נתונים מדאיגים על השחיקה ההולכת וגוברת בשורות הצבא, הן בסדיר והן במילואים, ומזהיר מפני משבר סד"כ (סדר כוחות) חמור שעתיד להחריף.

לדברי הגורם הביטחוני, "הצורך הביטחוני גדול ודחוף, והשחיקה גדולה". הוא מצביע על כך שחיילי הסדיר מבצעים כיום פי שניים משימות מאשר בעבר. אם לפני פרוץ המלחמה לוחם בסדיר היה מחלק את זמנו בין קו מבצעי לאימונים (במודל של ארבעה חודשי קו וארבעה חודשי תעסוקה, או 17 שבועות לכל פרק), הרי שכיום השגרה הזו נמחקה לחלוטין. "היום הלוחם לא יורד מתעסוקה. אין אימונים, הוא עושה רק קו", מבהיר הגורם.

פי 10 בימי מילואים והשלכות "שאגת הארי"

העומס חסר התקדים ניכר אף יותר בקרב משרתי המילואים. הנתונים שמציג הגורם מצביעים על זינוק של פי עשרה בהיקף ימי המילואים הנדרשים. בעוד שבעבר, טרם המלחמה, חייל היה משרת כ-21 ימים בממוצע אחת לשלוש שנים, כיום הדרישה עומדת על מינימום של 240 ימים באותה תקופת זמן.

לכך מתווספת החרפה משמעותית בעומס המבצעי בשנת 2026. בצה"ל תכננו להתחיל את השנה הנוכחית עם ממוצע של 55 ימי מילואים, אך בפועל, בעקבות הימשכות מבצע "שאגת הארי", המספרים זינקו וכבר עומדים על 80 עד 100 ימים למשרת. כל זאת מתרחש במקביל לצורך הדחוף בבניין הכוח ולמספר הנפגעים הרב בשורות הצבא, שמכביד עוד יותר על הסד"כ הקיים.

"נפילה בקצב הלב" בסד"כ הסדיר

מעבר לשחיקה המיידית, הגורם הביטחוני מזהיר מפני משבר דרמטי שצפוי להתרחש בעקבות קיצור משך השירות בסדיר. חיילים שהתגייסו בחודש יולי 2024 עשו זאת על בסיס חוק שירות של 30 חודשים, ומועד השחרור המעודכן שלהם ברישומי השלישות נקבע לינואר 2027.

הבעיה נוצרת בשל הפער שבין מועד שחרורם למועד הגיוס של מחליפיהם, שצפויים להגיע רק בחודש מרץ של אותה שנה. הפער של החודשיים הללו צפוי לרוקן את היחידות הלוחמות מכוח אדם משמעותי מבלי שיש להם מחליף זמין. "זה ייצור נפילה דרמטית בכל מחזור מחדש", מתריע הגורם. "זאת 'נפילה בקצב הלב'. המצבות יפלו בבת אחת בצורה משמעותית", הוא מסכם, בתחזית שממחישה את הדחיפות במציאת פתרונות מיידיים למשבר כוח האדם בצה"ל