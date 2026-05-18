“רוב הליכודניקים לא מסכימים”: הביקורת מבית על אמסלם

לאחר שהשר דוד אמסלם אמר כי לומדי התורה “תורמים לא פחות מחייל שנלחם בעזה”, איש התקשורת יותם אוחנה מתח ביקורת חריפה: “רוב הימנים והליכודניקים לא מסכימים לזה”

הסערה סביב דבריו של השר דוד אמסלם נמשכת: איש התקשורת אלי אוחנה, המזוהה כתומך ליכוד, תקף הבוקר (שני) את דבריו של השר וקרא לו לחזור בו.

אמש, במהלך כנס איגוד התאגידים העירוניים באילת, אמר אמסלם כי מבחינתו לומדי התורה הם “היהלום שבכתר” של עם ישראל. “כשאני בוחן את ההיסטוריה של העם היהודי, בלי תורה אין עם ישראל”, אמר. “כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי, הוא תורם לא פחות מחייל שנלחם בעזה”.

אמסלם הוסיף כי לימוד תורה מלא הוא משימה קשה במיוחד. “קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה. יש כאלה שמסוגלים, יש כאלה שחלקית ויש כאלה שלא בכלל”, אמר.

לדבריו, “כל מי שיכול ללמוד תורה צריך להיות הכתר. אני מכבד אותו, אוהב אותו והלוואי והייתי יכול להחליף אותו”.

אלא שהדברים עוררו ביקורת גם מתוך מחנה הימין. בריאיון לתוכנית הבוקר של ניב רסקין בקשת 12 אמר אוחנה כי הוא מתקשה לקבל את האמירות הללו.

“אני לא אוהב לשמוע את מה ששמעתי”, אמר. “יש אמירות, ולא רק של אמסלם, גם של אחרים, שרוב הליכודניקים ורוב הימנים פשוט לא מסכימים איתן”.

לדבריו, מדובר בהתבטאויות שצריכות לרדת מסדר היום הציבורי. “מוזר לי דווקא הוא, שאני בדרך כלל מסמפט אותו, אמר את זה”, הוסיף. “הוא צריך לקחת את הדברים בחזרה”.

עם זאת, אוחנה הדגיש כי הביקורת שלו אינה מופנית נגד הציבור הדתי או לומדי התורה עצמם. “אני בעד הדתיים ובעד לומדי התורה”, אמר, “אבל יש דברים שלא נכון לומר”.