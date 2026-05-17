״לקרוא ולא להאמין״: עו״ד של נתניהו מתפוצץ על היועמ״שית

בא כוחו של ראש הממשלה נתניהו, מתייחס להעברת המסמך ״הסודי״ של היועמ״שית לידי שופטי בג״ץ ותוקף אותה על התנהלותה: ״יש להצר על כך מאוד״

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה היום (ראשון) לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. התצהיר, שעשוי להיות גורלי בעניין ההכרעה בעתירה, הוגש תחת הסיווג "סודי ביותר" והועבר לעיונם של השופטים בלבד בתוך מעטפה סגורה.





עורך הדין, ד״ר הראל ארנון, בא כוחו של ראש הממשלה נתניהו הגיב לכך ומסר כי היועמ״שית נוהגת בחוצפה, עוברת על הכללים ומנסה למנוע מנתניהו לעיין בתצהיר בטענה של סודיות למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך.

״לקרוא ולא להאמין, יש להצר על כך מאוד״, הוסיף ארנון והדגיש את חומרת המעשה.