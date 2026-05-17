אחרי הדחיה: היועמ״שית מבקשת להגיש את מכתב ראש המוסד

אחרי שהשופטים דחו את בקשתה להציג את מכתבו של דדי ברנע, היועמ"שית הגישה את תצהירו של תא"ל ג' וביקשה שוב להגיש את המכתב של ראש המוסד

‏לאחר שהשופטים דחו את הבקשה להציג בפניהם את מכתבו של ראש המוסד דדי ברנע - היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה הערב (ראשון) שוב לשופטי בג״ץ וביקשה להגיש את המכתב. במקביל, היועמ"שית הגישה את תצהירו של תא"ל ג', הקצין שחקר את פרשת הפעלת אורי אלמקייס.

בהודעה נאמר לשופטים כי "תצהירו של תא"ל ג' נחתם מול פרקליט מהפרקליטות הצבאית הראשית", ללא מעורבות של אנשי היועמ"שית בהכנתו או בשיח עם המצהיר. כמו כן, הובהר כי "התצהיר של תא"ל ג' הועבר לח"מ כשהוא סומן תחת סיווג 'סודי ביותר'", כשהסיווג לא נקבע על ידי היועצת המשפטית לממשלה או מישהו אחר מטעמה.

בהמשך, מיארה הודיעה כי היא מבקשת "לצרף חומר רלוונטי חסוי נוסף. חומר זה כולל התייחסות ראשונית של היועצת המשפטית לממשלה שנמסרה ליו״ר הוועדה; מסמכים מזמן אמת שנוצרו בתיק החקירה של שב"כ שהתייחסות היועצת המשפטית לממשלה נסמכה גם עליהם ומפנה לחלקם (מבלי לצרף את החומרים הגולמיים עצמם); וכן מכתב ראש המוסד שכאמור בתגובה לעתירות ביקש ראש המוסד להעבירו לשופטי בית המשפט הנכבד".

בסיכום, נאמר כי הפרקליטות מבקשת "לאפשר השלמת טיעון קצרה, בעל פה או בכתב", מכיוון שהדיון שנערך בשבוע שעבר התקיים לטענתם בלי שהשופטים נחשפו למכלול החומר החסוי.