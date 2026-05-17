התפתחות בפרשת רומן גופמן: "חוצפה שעברה כל גבול!"

עורך דינו של רומן גופמן מתייחס להתפתחויות החדשות נגד מרשו ומוסר: "פה זה כבר חוצפה שעברה כל גבול"

עו"ד אוהד שלם, המייצג את ראש המוסד הנכנס רומן גופמן, התייחס היום (ראשון) להתפתחות החדשה סביב העתירות שהוגשו נגד מרשו.

בדבריו אמר שלם: "מי שמכיר את האלוף גופמן הוא לא מניד עפעף, לא כשיורים עליו בשבעה באוקטובר והוא נפצע, ולא בשום שלב בקריירה הצבאית המפוארת שלו. אבל פה זה כבר חוצפה שעברה כל גבול.

הוא ביקש במפורש שאף אחד לא ייצור קשר עם אותו תא"ל ג' כדי לא לזהם את ההליך. באיזו חוצפה הם כותבים לבית המשפט 'גופמן ביקש למסור שיש לו גרסה אחרת לאירועים'. גרסה אחרת? יש כאן גרסה אחת ואל תציירו מצג כאילו הוא מנסה לעוות את ההליך".

נזכיר כי שלם כתב לבג"ץ כי "האמור בדברי היועמ"שית איננו אמת, וזאת בלשון עדינה", עוד הוא הוסיף "היא עודכנה היטב על בקשת גופמן מכלל הנוגעים בדבר שלא לפנות לתא"ל ג', אולם באורח פלא עובדה זו נשמטה מה'הודעה החסויה'. מצער מאוד שהיועמ"שית שאמורה להיות 'שומרת סף' מתנהלת בדרך חסרת תום לב כלפי אלוף בצה"ל, ומפאת כבודה, אין כאן מקום להאריך ולפרט את שלל הפגמים התהליכיים להם גרמה".