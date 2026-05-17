ישתלט על בג"ץ? יאיר גולן שם מטרה על משרד המשפטים

יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע הערב כי במידה ותקום ממשלה בהנהגת האופוזיציה, ידרוש את השליטה במשרד המשפטים לידיי מפלגתו, כאשר הכהונה הקרובה צפויה להיות הדרמטית ביותר בתולדת בג"ץ מזה עשורים

הכהונה של הממשלה הבאה צפויה להשפיע באופן דרמטי על אופי בית המשפט העליון, כאשר חסרים כבר 4 שופטים מכהנים, ועוד 5 צפויים לפרוש בתקופת הממשלה הבאה.

גולן הודיע הערב כי ידרוש כתנאי סף להצטרפות מפלגתו לממשלה את השליטה במשרד המשפטים, במידה וגולן אכן יעמוד על דרישתו והממשלה הבאה תורכב על ידי מפלגות האופוזיציה, יהיה מדובר בתפנית משמעותית, וקביעת אופיו של בג"ץ לשנים וייתכן גם עשורים.

בימים אלו, בעקבות הווטו ההדדי של שר המשפטים לווין ושופטי בג"ץ לא מונו שופטים חדשים לעליון במהלך כלל כהונת הממשלה, ומכהנים כעת בבית המשפט 11 שופטים בלבד מתוך 15 האמורים למלא אותו, מעבר לכך, במהלך ימי כהונת הממשלה העתידית, צפויים לפרוש לא פחות מ-5 שופטים נוספים.

מדובר במינויים האפשרי של 9 שופטים, רוב מוחלט של בית המשפט העליון, שימונה תחת ידו ופיקוחו של יאיר גולן, אשר מפלגתו מכילה את הקולות הרדיקליים ביותר בנושא אפילו בתוך הקואוליציה, כולל שורה של חברי מחאות קפלן על שלל גווניה.

במידה וישכיל גולן למנות שופטים צעירים יחסית כמחליפים, יעוצב בית המשפט העליון בדמותו, ייתכן אפילו לעשורים.