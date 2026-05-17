אמילי דמארי ורומי גונן: "עכשיו אנחנו באמת חופשיות"

שורדות השבי אמילי דמארי ורומי גונן השתתפו בערב הגאלה של "ישראל היום - הבמה שלהן", ונשאו נאום משותף, נרגש ורווי עוצמה. השתיים, שחזרו משבי חמאס, שיתפו את הקהל בתחושות המורכבות של החזרה לחיים, בהתמודדות עם מסע השיקום, והתייחסו באופן ישיר לחיסולו הממוקד של מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עז א-דין אל-חדאד.

"הזכות לעמוד כאן הערב, כנשים חופשיות ועצמאיות, היא לא מובנת מאליה", פתחה דמארי את הנאום במילות תודה. "מהמקום האפל ביותר שאפשר לדמיין, למדנו על בשרנו את ערכם של החיים".

גונן הוסיפה ותיארה את רגעי החזרה: "כשחזרנו מהשבי, הייתה לנו תחושה בלתי מוסברת בגוף. כל קול מוכר, חיבוק או ריח של בית מחזירים לך פתאום חלקים מעצמך שפחדת שאולי אבדו לתמיד. מהר מאוד הבנו שצפויה לנו עוד דרך ארוכה לעבור".

"האיש שהחזיק אותנו בשבי חוסל"

חלקו הדרמטי של הנאום עסק בסגירת המעגל המבצעית של צה"ל ושב"כ בסוף השבוע האחרון. "שלשום סגרנו סוף-סוף מעגל", שיתפה דמארי בהתרגשות. "האיש שהחזיק אותנו בשבי במנהרות חמאס, ומי שנושא באחריות לרצח של חברים שלנו, חוסל על ידי צה"ל ושב"כ. עבורנו הוא לא היה רק מפקד בכיר בארגון הטרור. הוא היה הפנים של המקום שניסה לשלול מאיתנו את החופש, את הביטחון, את הקול ואת השליטה על חיינו".

לצד תחושת הרווחה על החיסול, ביקשו השתיים להזכיר את המחיר הכבד ואת מי שטרם שבו. "אנחנו עומדות כאן היום חופשיות, אבל החופש שלנו איננו מנותק מהכאב של אחרים", הדגישה גונן. "הלב שלנו נמצא עם מי שלא זכו לחזור, עם המשפחות שעדיין נושאות אובדן, ועם חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון שנפלו בדרך כדי שאנחנו ואחרים נוכל לשוב הביתה".

בחירה בחיים והוקרת תודה

דמארי הגדירה את השיבה הביתה כ"מתנה, אבל גם אחריות", והוסיפה: "אדם שחוזר מחושך כזה לא יכול להמשיך כאילו דבר לא קרה. בתוך מסע השיקום הארוך, אנחנו לומדות בכל יום מחדש איך לבחור בחיים. ליצור, לפעול ולעשות כמה שיותר טוב בעולם".

במהלך הערב פנתה גונן לפרופ' מרים אדלסון והודתה לה על תמיכתה ופועלה למען השבת החטופים. "'נשים משנות מציאות' מתאר באופן מדויק את פועלך. אנחנו ומשפחות רבות יודעות כמה פעלת בכל כוחך ובכל לבך, כדי לדחוף ולסייע למהלכים שהובילו בסופו של דבר לשחרורנו. תודה שעמדת לצידנו בחושך. לעולם לא נשכח לך את זה".

את נאומן המרטיט חתמו השתיים בציטוט מתוך מילותיו של לוחם צה"ל שחר פרידמן ז"ל, שנפל בקרבות ברצועת עזה: "דעו כי המידה הגדולה ביותר אשר יכולה להיות לאדם היא לשמח אדם אחר", וסייימו בקריאה המרגשת: "עם ישראל חי".