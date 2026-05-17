החופש הגדול יתחיל מוקדם מהרגיל; וכמה ימים נותרו ללימודים?

תלמידי ישראל כבר מריחים את סוף שנת הלימודים. מתי יצאו רשמית לחופשה בבתי הספר היסודיים ובתיכונים, וכמה ימים נותרו עד לצלצול האחרון?

חודש מאי כבר בעיצומו, המעלות עולות, ועבור מאות אלפי תלמידי ישראל זה אומר רק דבר אחד: החופש הגדול של שנת 2026 נמצא ממש מעבר לפינה. הספירה לאחור במוסדות החינוך החלה באופן רשמי, וההתרגשות בקרב התלמידים (וקצת פחות בקרב ההורים) בשיאה.

כדי שלא תפספסו אף רגע, ריכזנו עבורכם את המועדים הרשמיים של סיום שנת הלימודים הנוכחית ואת השעון המדויק עד לצלצול האחרון שיפתח את הקיץ.

מתי מתחיל החופש הגדול 2026?

השנה, היציאה לחופשה תתבצע בשני פעימות מרכזיות, בהתאם לשכבות הגיל השונות במערכת החינוך:

בבתי הספר העל-יסודיים (חטיבות הביניים והתיכונים): שנת הלימודים תסתיים רשמית ביום שישי, 19 ביוני 2026, יממה לפני המועד הרשמי שיוצא ביום שבת.

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים: שנת הלימודים תימשך עשרה ימים נוספים ותסתיים רשמית ביום שלישי, 30 ביוני 2026.

עוד כמה ימים לחופש? הספירה המדויקת

נכון לזמן כתיבת שורות אלו (יום ראשון, 17 במאי), זהו הזמן המדויק שנותר לתלמידים עד לאריזת התיקים בפעם האחרונה:

עבור תלמידי בתי הספר העל-יסודיים: נותרו עוד 32 ימים.

עבור תלמידי בתי הספר היסודיים: נותרו עוד 43 ימים.