השף הבכיר עורר סערה: "תפסיקו לעשות את זה"

השף המוערך רז רהב, בעליה של מסעדת השף המצליחה "OCD", הצית השבוע ויכוח סוער ברשתות החברתיות לאחר שפרסם פוסט נוקב בחשבון האינסטגרם שלו שבו יצא באופן חסר תקדים נגד נורמת תרבות הטיפים הנהוגה בישראל.

"שירות הוא חלק בלתי נפרד מהמוצר ומהחוויה", כתב רהב בפתח דבריו. "וכשהוא חלק מהחוויה — הוא גם חלק מהאחריות והתמחור של המסעדה. למה הלקוח צריך לשמש כמחלקת משאבי אנוש של המסעדה ולהשלים לעובד שלי את המשכורת?".

"שירות טוב לא אמור להיות תלוי באי-נעימות"

רהב קרא לשינוי מבני מקיף בכל הנוגע להעסקת מלצרים ועובדי שירות בענף המסעדנות, וטען כי המודל הנוכחי פוגע במקצועיות של הענף בטווח הארוך.

"מבחינתי, אם אנחנו רוצים שירות מקצועי — אנחנו צריכים להתייחס אליו כמקצוע. עם שכר ברור, תלוש אמיתי, זכויות, יציבות, ואחריות של המעסיק", הסביר השף. "אי אפשר להתלונן שאין כוח אדם מקצועי אם לא נותנים לעובדים תנאים של מקצוע. שירות טוב לא אמור להיות תלוי באי־נעימות של סוף החשבון. הוא צריך להיות חלק טבעי, ברור ומכובד מהחוויה". את דבריו חתם רהב בקביעה נחרצת: "אין צורך להשאיר שירות. תודה".

הקולגות והגולשים תוקפים: "זה ניתוק"

דבריו של השף עוררו מיד תהודה רבה וגררו, לצד תמיכה מצד סועדים רבים, גם גל של תגובות זועמות וביקורת חריפה מצד גולשים, מלצרים ומסעדנים מהענף.

הטענה המרכזית שהופנתה נגד רהב היא האשמה בניתוק מהמציאות הכלכלית של רוב העסקים בישראל. המבקרים טענו כי המודל של ביטול הטיפים והכללת שכר השירות בתוך תמחור המנות יכול לעבוד אך ורק במסעדות שף יוקרתיות (כמו מסעדתו של רהב), שבהן מחירי הארוחות גבוהים מאוד ממילא והסועדים בעלי אמצעים.

מנגד, נטען כי עבור מסעדות פשוטות, בתי קפה ועסקים עממיים – הכללת שכר המלצרים בתוך מחירי המנות בתוספת תשלום זכויות סוציאליות מלאות תוביל לזינוק במחירים, ומהווה גזירה כלכלית שהעסקים הקטנים והבינוניים פשוט לא יוכלו לעמוד בה ויקרסו.