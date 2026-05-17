בהצלחה: המקצוע החדש של אופירה אסייג

העיתונאית ומגישת הטלוויזיה אופירה אסייג כובשת יעד חדש, והפעם בעולמות הניהול והעסקים. אסייג התייצבה הבוקר (ראשון) באוניברסיטת רייכמן כדי לאסוף באופן רשמי את תעודת הסיום של הקורס היוקרתי לדירקטורים ונושאי משרה בכירים, אותו החלה בחודש אוקטובר האחרון.

הלימודים, שהתקיימו במסגרת מערך לימודי החוץ והכשרת המנהלים של האוניברסיטה, נמשכו לאורך 65 שעות לימוד אינטנסיביות. הקורס נחשב לאחד המבוקשים והנחשבים ביותר בקרב דמויות בכירות במשק ובעולם העסקים הישראלי, וסיומו פותח בפני אסייג אפשרויות להשתלבות בדירקטוריונים ובחברות מובילות.

חזרה לספסל הלימודים

זוהי אינה התחנה הראשונה של אסייג בעולם האקדמי, שכן בעבר כבר סיימה בהצטיינות יתרה תואר ראשון בלימודי לשון ובלשנות. עם זאת, הפעם בחרה להרחיב את תחומיה אל עולמות הפיננסים והניהול התאגידי.

עם פתיחת שנת הלימודים באוקטובר, שיתפה אסייג את עוקביה בהתרגשות לקראת הצעד החדש: "אני מתחילה ללמוד, ככה קצת לחזור להיות סטודנטית, ואני ממש-ממש חיכיתי לזה. הולך להיות מאוד מעניין פה". הבוקר, כאמור, היא השלימה את המשימה וקיבלה את ההסמכה הרשמית.