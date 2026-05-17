עיתונאית חדשות 12 הגישה תלונה במשטרה: "הוטרדתי במשך 4 שנים"

עיתונאית ומגישת חדשות 12, הגישה תלונה במשטרה נגד גבר שהטריד אותה במשך 4 שנים

העיתונאית ומגישת חדשות 12, יולן כהן, הגיעה הבוקר (ראשון) לתחנת המשטרה והגישה תלונה רשמית בגין הטרדה מאיימת נגד גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב צפון הארץ. כך פורסם לראשונה באתר mako סלבס.

על פי הדיווח, מדובר במסכת הטרדות עקבית ואובססיבית הנמשכת מזה כארבע שנים. תחילת האירוע בהודעות חיבה בלתי פוסקות ששלח החשוד לכהן, אך המצב הסלים כאשר הגבר הצליח להשיג את כתובת מגוריה הפרטית והחל לשלוח לביתה זרי פרחים ומתנות, ואף ניסה ליצור קשר ישיר עם בני משפחתה.

מהודעות חיבה, לנאצות וגידופים

בדיווח צוין כי לאחר שכהן ובני משפחתה דרשו מהגבר להפסיק את מעשיו ולנתק כל קשר, חלה תפנית לרעה בהתנהגותו. הודעות החיבה הפכו להודעות נאצה, איומים וגידופים קשים, אשר נשלחו אליה באופן תדיר לטלפון הנייד, לתיבת המייל הפרטית ולחשבונותיה ברשתות החברתיות.

בעקבות החרפת האיומים והפגיעה הממשית בפרטיותה לאורך זמן, החליטה המגישה לשים לכך סוף והגישה הבוקר את התלונה, במטרה להוביל למעצרו של החשוד ולנקיטת הליכים משפטיים נגדו. במשטרה צפויים לפתוח בחקירת המקרה ולזמן את החשוד לחקירה.