פה אחד: נבחר הרב למועצה המקומית אורנית

ועדת הבחירות הכריזה על בחירתו של הרב ינאם בן הרוש כרב המועצה המקומית אורנית: "יום של בשורה לתושבי אורנית ולעולם הרבנות. מינוי רב קבוע מעניק יציבות רוחנית וקהילתית"

עכשיו זה סופי: ועדת הבחירות לרבנות המועצה המקומית אורנית הכריזה היום (ראשון) בתום ספירת הקולות על בחירתו פה אחד של הרב ינאם בן הרוש לתפקיד רב המועצה המקומית. מינוי זה מהווה חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להובלת מינויי קבע של רבני ערים ויישובים בישראל, מתוך הכרה בחשיבותה של הנהגה תורנית יציבה וקבועה.

מדובר בצעד משמעותי עבור תושבי אורנית; הרב בן הרוש מכהן במקום מזה עשרות שנים כרב היישוב - עוד בטרם הפך למועצה מקומית. דבר זה בא לידי ביטוי מובהק בבחירתו פה אחד – עדות לקונצנזוס נרחב בקרב כלל חברי הוועדה ונציגי היישוב.

בראשות ועדת הבחירות עמד הדיין (בדימוס) הרב דוד לבנון, וחבריה הנוספים היו: הרב יצחק שלו – רב המועצה המקומית ירוחם; אור פירון-זומר – ראשת המועצה המקומית אורנית; אתי אלמשלי; יונית גיספן; ונציגי הלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת. מזכיר הוועדה הוא יעקב כהן.

עם תום ספירת הקולות פרסמה ועדת הבחירות את התוצאות הרשמיות: מתוך 24 חברי הגוף הבוחר, הגיעו להצביע 18 חברים, בעוד ש-6 נעדרו. הרב בן הרוש זכה לתמיכתם המלאה של כל 18 חברי הגוף הבוחר שהשתתפו בהצבעה.

חברי הוועדה צילום: דוברות המשרד לשירותי דת

הרב ינאם בן הרוש החל את דרכו ברבנות היישוב אורנית בשנת 1993, לאחר שזכה לקבל את ברכתו של הרבי מליובאוויטש לצאת לשליחות במקום. הוא בוגר ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" המרכזית בכפר חב"ד, ונחשב מתלמידיהם של הרב יעקב כץ זצ"ל, רבי צבי מאיר גרוזמן זצ"ל (בעל 'האמרי צבי'), וראש הישיבה הרב אליהו לנדא.

המשך לימודיו התקיים בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בניו יורק, שם הוסמך לרבנות על ידי גדולי רבני חב"ד ועל ידי הרבנות הראשית לישראל, ומחזיק בתעודת כושר לרב עיר.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה ליו"ר הוועדה וראשת המועצה המקומית, ובירך את הרב בן הרוש על זכייתו: "בזכות הליך סדור ומקצועי שהוביל שר העבודה מיכאל מלכיאלי, ובתיאום מלא עם כלל הגורמים, אנו זוכים לברך היום על המוגמר. אני מאמין באמונה שלמה כי הרב ימשיך להנהיג את רבנות היישוב ברמה הגבוהה ביותר, יפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה, וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי רב קבע לאורנית מעניק יציבות רוחנית וקהילתית ארוכת טווח, ומאפשר לכלל התושבים ליהנות מהנהגה תורנית ברורה, קשובה ומחויבת".