מרגש: נועם בתן אומר "שמע ישראל" בשידור חי מגמר האירוויזיון

בתוך כל הרעש והאורות הנוצצים של האירוויזיון, נרשם רגע אחד יהודי ומזוקק ששבר את הרשת: כך תפילת "שמע ישראל" של נועם בתן ריגשה מדינה שלמה

דרמה מורטת עצבים, מיליוני צופים ברחבי העולם, ורגע אחד קטן של אמונה מזוקקת שנגע בלב של כולנו: רגע לפני שהוכרזו התוצאות הסופיות והדרמטיות של גמר האירוויזיון, כשהמתח ב"גרין רום" הגיע לשיאו ומדינת ישראל כולה עצרה את נשימה, נרשם אחד הרגעים המרגשים והיהודיים ביותר שנראו על הבמה הבינלאומית.

נועם בתן, שליווה את המשלחת הישראלית, נתפס בעדשת המצלמה ברגע המכריע. כשהוא עטוף בדגל כחול-לבן, בעיניים עצומות ובכוונה עמוקה, הוא הניח את ידו על פניו וקרא את התפילה העתיקה שמלווה את העם היהודי בכל דור ודור: "שמע ישראל".

במהלך ההכרזה על המנצח, ורגע לפני שנודע שבולגריה היא הזוכה הגדולה, ניתן לראות בשידור בדקה 13:59 את נועם בתן מרים את ידיו וקורא קריאת שמע.

מדינת ישראל אמנם סיימה במקום השני והמכובד מאוד בתום ערב מורט עצבים, אבל עבור גולשים רבים, הרגע המצמרר הזה של נועם בתן – רגע של חיבור, תפילה וגאווה יהודית מול מיליוני צופים – הוא התמונה שתיחרט בזיכרון מאירוויזיון 2024.