שעות אחרי שפרש מהכנסת: הג'וב החדש של משה ארבל

שעות ספורות בלבד אחרי שהודיע על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים, נחשף הג'וב החדש של משה ארבל

שעות ספורות בלבד אחרי פרישתו מהכנסת ומהחיים הפוליטיים, חבר הכנסת משה ארבל (ש"ס) נמצא בדרך לתפקיד בכיר במגזר העסקי. ארבל צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר חברת המטעים והנדל"ן הציבורית "מהדרין", הנמצאת בשליטת קבוצת דלק של איש העסקים יצחק תשובה. כך דיווח אתר "כלכליסט".

על פי הדיווח, המהלך ייצא לפועל בשלבים, כאשר בשלב הראשון יצטרף ארבל לדירקטוריון החברה כחבר מן המניין, ובהמשך יאשר הדירקטוריון את מינויו הרשמי לתפקיד היו"ר.

מעבר מהיר מהמערכת הציבורית לשוק הפרטי

חברת "מהדרין" היא מחברות החקלאות, האריזה והשיווק הגדולות בישראל של פרי הדר, נכסי מקרקעין ובתי קירור, ועוברת בשנים האחרונות פיתוח משמעותי גם בתחום הנדל"ן. כניסתו של ארבל לתפקיד מסמנת מעבר מהיר במיוחד מהצמרת הפוליטית אל המגזר העסקי הפרטי.

ארבל, שנחשב לאחד מחברי הכנסת המוערכים והבולטים בסיעת ש"ס, כיהן בעבר כשר הפנים וכשר הבריאות.