דרמה בים האדום: השבטים בתימן מאיימים במרד נגד החות'ים

תימן כמרקחה, מעצרה של אישה אחת עם סיפור משפחתי דרמטי מאיים להפיל את שלטון הטרור של החות'ים, מספר של שבטים כבר מתאגדים ומאיימים במרד גלוי נגד ארגון הטרור התימני

תימן סוערת בעקבות סיפור שניתן היה לדמיין שיתרחש קרוב יותר לסט של טלנובלה טורקית מאשר לערער את שליטתו של ארגון טרור אכזרי.

מעצרה של אישה בעלת טענות לגדולה משפחתית, המוכרת רק בשם 'מירה', בלב הבירה צנעא, על ידי כוחות השיטור של המורדים החות'ים מאיים להוביל למרד הגדול ביותר נגד הארגון מזה שנים.

מספר רב של שבטים מאזור אל ג'וואף בצפון המדינה, אשר נמצא תחת שליטה חות'ית מאז 2020 מאיימים במרד גלוי, לאחר שהתפרסם מעצרה של 'מירה', אישה צעירה אשר נטען על ידה ועל ידי גורמים נוספים, כי היא ביתו הצעירה והסודית של סדאם חוסיין.

על פי הטענות, מירה היא ביתו הצעירה ביותר, ושלא הייתה מוכרת לציבור, היא הוברחה לתימן ב-2003 לפני חיסולו של אביה והוסתרה על ידי הממשל דאז תחת זהות בדויה, כך לפחות על פי טענות הסיפורים סביבה.

'מירה' כפי שהיא מוכרת נעצרה על ידי החות'ים מסיבות לא ברורות ומוחזקת מאז במעצר, בעקבות מעצרה מאיימים השבטים של אל ג'וואף לפתוח במרד צבאי גלוי בארגון, לשבטים באזור המקורב גיאוגרפית וזהותית יותר לעולם הערבי מאשר שאר תימן, רואים במעצרה של מירה עלבון לזהות הערבית שהיא מייצגת בתור ביתו של מי שהם מגדירים כמנהיג ערבי דגול בשעתו.

עד כה שבטים אלה שמרו על ניטרליות והשליטה במרחב על ידי החות'ים לא נתקלה בקשיים משמעותיים, אך כעת יכול הארגון למצוא את עצמו מתערער עמוקות ומאבד טריטוריה בעקבות מעצרה של אישה אחת עם סיפור שאפילו לא בטוח שהוא אכן אמיתי.