ארוסתו של מעוז רקנטי הי"ד ספדה: "יכולת להיות אבא מושלם"

רוני, ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד שנפל בסוף השבוע בקרב בדרום לבנון, הספידה היום (ראשון) את בעלה המיועד בהלווייתו בהר הרצל. בדבריה נפרדה מרקנטי וסיפרה על רגעיה האחרונים איתו.

"איך אפשר לסכם אותך במילים? מגיע לעם ישראל לדעת מי אתה, גם שאתה כל כך שונא את זה" אמרה. "בפעם הראשונה שנפגשנו, הדבר הראשון ששמתי לב היו העיניים הטובות והיפות שלך. צללתי לתוכך כל פעם מחדש, כולם אמרו שיש לך עיניים טובות. פעם שאלת אם אני כועסת, ואמרתי שאני לא מצליחה לכעוס עליך".

"מעוז, כל מי שפגש אותך פעם ראשונה, התפעם מהשקט שלך שאמר כל כך הרבה עליך" סיפרה. "לא נלחצת מכלום, לא פחדת משום דבר, היה כל כך מרגיע איתך. רציתי שתבוא לכיסא כלה שלי ותחייך אליי. רציתי שתהיה אבא, יכולת להיות אבא מושלם".

הלווייתו של מעוז רקנטי הי"ד צילום: יונתן זינדל/פלאש90

עוד סיפרה על אירוע שהתרחש רגע לפני נפילתו: "ביום חמישי נסענו ביחד לחתונה של בת דודה שלי ובאיזשהו שלב קמת לרקוד, אתה הביישן והשקט. ראית את אח שלי הקטן, הרמת אותו על הכתפיים ורקדת איתו שעות. היית נראה כל כך מאושר ושמח. שאלתי אם אתה רוצה להפסיק לרקוד ואמרת: 'לא, בואי נמשיך'. לא שפטת אף אחד, הסתכלת על כולם בעין טובה, כמה אהבת את המשפחה שלך. כולם אמרו שאתה שם לב לפרטים, לכן אף פעם לא דאגתי, ידעתי שאתה זהיר".

"איזו אבידה לעם ישראל, נשמה גדולה אתה" סיכמה בדמעות. "אני אוהבת אותך כל כך. אני מצטערת אם עשיתי משהו לא במקום, סליחה. כל הגוף כואב. אנחנו חזקים ואנחנו נמשיך לחיות, נאהב את העם כמו שהיית רוצה. תנוח על משכבך בשלום. אתה צריך לנוח, עבדת כל כך קשה, תנוח. מאוד אוהבת ומתגעגעת".