הותר לפרסום: סרן מעוז רקנטי מאיתמר נפל בקרב בלבנון

הותר לפרסום: סרן מעוז ישראל רקנטי, בן 24, מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.

ביום שישי בשעות הצהריים, שילחו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לעבר הכוח בגזרה המרכזית של דרום לבנון, הרחפן פגע ברקנטי ופצע לוחם נוסף.

זהו אותו כוח שספג פגיעת פצמ"ר ממנו נהרג סמ"ר נגב דגן הי"ד מהישוב דקל.

מעוז היה בן 25 היה בנופלו. הותיר אחריו הורים ושישה אחים. בן למשפחה שורשית באיתמר, בן למשפחה ממקימות היישוב. הוא היה מאורס לרני שלמדה במדרשה בישוב, ועמד להינשא לה בעוד כחודש ולהקים בית בישראל.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ספד לו: "מעוז היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור שהקדיש את חייו לביטחון עם ישראל. בן למשפחה חלוצית ושורשית באיתמר, שגדל על ערכי אהבת הארץ והמסירות למדינה. הלב נשבר על חיים צעירים שנגדעו רגע לפני הקמת בית בישראל. השומרון כולו מרכין ראש וכואב עם המשפחה היקרה, ומחבק אותה בשעה הקשה הזו. דמותו וגבורתו ילוו אותנו ויתנו לנו כוח להגביר ולבנות כאן חיים"